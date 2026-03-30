행안부 전국 지자체 대상 평가

제도개선·성과 전반 고평가

경기 가평군이 행정안전부가 주관한 '2025년 지방자치단체 적극행정 종합평가'에서 3년 연속 최고등급인 '우수기관'에 선정됐다.

가평군청 전경. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 △적극행정 제도개선 △활성화 노력 △이행성과 △체감도 등 5대 항목을 18개 세부 지표로 나눠 종합 점수를 산출해 우수·보통·미흡 3단계로 평가했다.

가평군은 대부분 지표에서 높은 점수를 기록했다. 특히 제도개선 노력과 기관장의 적극행정 역량 강화, 적극행정 우수공무원 선발 및 인센티브 부여 실적 등에서 '우수' 평가를 받으며 전반적인 행정 역량을 입증했다.

군은 3년 연속 최고등급 유지 배경으로 현장 중심의 적극행정을 꼽았다. 공직자들이 군민 불편 해소를 위해 창의적으로 업무를 추진한 점이 평가에 높게 반영됐다는 설명이다.

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가평군 관계자는 "3년 연속 우수기관에 선정된 것은 군민의 불편 해소를 위해 창의적으로 업무에 임해준 모든 공직자들의 노력 덕분"이라며 "앞으로도 관행에서 벗어나 군민이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만드는 데 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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