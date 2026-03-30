5호 '오픈이노베이션' 500억원 규모

하반기 6호 '바이오' 추가

유망 창업·벤처기업 투자지원 전략산업 육성

경기 화성특례시는 관내 창업·벤처기업 육성을 위한 창업투자펀드를 확대하며 투자 생태계 구축에 속도를 내는 가운데, 지난 27일 '화성특례시 창업투자펀드 5호'를 결성했다고 30일 밝혔다.

화성특례시청 전경. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

화성특례시 창업투자펀드는 초기 자금 조달에 어려움을 겪는 중소·벤처·창업기업의 성장을 지원하고 지역 산업 전반의 투자 활성화를 위해 조성된 펀드로, 시 출자금을 기반으로 공공펀드 및 민간투자금을 결합해 운용된다.

지난 2022년 12월 총액 약 687억원 규모로 시작된 1·2호 펀드는 이후 3·4호 펀드가 추가 결성되며 지속적으로 확대돼 왔다. 특히 이번 5호 펀드가 추가돼 총액 약 2927억원 규모로 늘어났으며, 상반기 중 6호 바이오 펀드 조성을 완료해 총 3000억원 이상의 투자 생태계 구축을 본격화할 계획이다.

이번에 결성된 5호 펀드는 '오픈이노베이션(Open Innovation) 펀드'로 시 출자금 30억원을 포함한 약 500억원 규모로 조성되며, 관내 중소·벤처·창업 기업에 75억원 이상 투자할 계획이다. 특히 오픈이노베이션 협업 중인 관내 스타트업 등에 40억원 이상 투자하도록 약정돼 있다.

화성특례시는 창업투자펀드를 이용해 반도체·미래차·바이오 등 전략산업 중심의 선순환 투자 구조를 구축하고, 민간 운용사를 활용해 투자 전문성과 안정성을 확보하고 있다.

AD

박홍서 기업투자실장은 "창업투자펀드는 지역 유망 기업이 안정적으로 투자받고 성장할 수 있도록 돕는 핵심 기반"이라며 "앞으로도 창업·벤처기업에 대한 투자 지원을 지속 확대해 지역 산업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>