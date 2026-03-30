경기 평택시(시장 정장선)는 최근 건조한 기상 여건과 강풍으로 산불 위험이 커지고, 지난 26일 산불재난 국가위기경보의 '경계' 단계 상향에 따른 선제적 대응과 시민 안전 확보를 위해 지난 27일 산불 재난안전대책본부를 구성해 운영에 들어갔다고 30일 밝혔다.

평택시청 전경. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 조치는 산불 발생 가능성이 커진 상황에서 예방 활동과 초기 대응 역량을 강화하고, 관계기관 간 협조 체계를 공고히 해 대형 산불로의 확산을 사전에 차단하기 위해 마련됐다.

이에 따라 시는 산불 재난안전대책본부를 중심으로 산림 인접 지역에 대한 순찰을 확대하고 예방 활동을 한층 강화하는 한편, 산불 발생 시 초동 진화부터 주민 보호, 사후 복구까지 전 과정에 걸친 대응 체계를 체계적으로 운영할 계획이다.

특히 주요 등산로 입구와 산림 주변 지역을 중심으로 감시를 강화하고, 산불 예방 인력을 집중 배치해 불법 소각 행위에 대한 단속과 계도 활동을 병행할 방침이다. 또한 산불 발생 시 신속한 대응이 이루어질 수 있도록 인접 지자체 및 관계기관과의 협력체계도 지속적으로 유지할 예정이다.

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평택시 관계자는 "봄철은 건조한 날씨와 강한 바람으로 인해 작은 불씨도 대형 산불로 이어질 수 있는 시기"라며 "산림 인접 지역에서의 소각 행위 금지와 입산 시 화기물 소지 금지 등 기본적인 산불 예방 수칙을 반드시 지켜주시길 바란다"라고 당부했다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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