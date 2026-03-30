경북개발공사 입찰 공고

17필지 분양가 14%인하

경북개발공사(사장 이재혁)는 경산1-1 일반산업단지 지원시설용지 28필지를 31일자로 입찰 공급 공고한다고 밝혔다.

이번에 공급되는 지원시설용지는 경북 경산시 진량읍 신상리 일원에 위치하며, 공급 필지 면적은 420.9㎡~942.2㎡ 규모이다. 경산1~4 산업단지와 인접해 있어 산업단지 종사자들의 생활·상업 수요를 흡수할 수 있는 입지적 장점을 갖추고 있다. 또한 인근의 경산 선화지구, 대구CC 등과 연계된 배후 수요 확보가 가능해 상권 형성 여건도 기대되는 지역이다.

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이 용지는 음식점·카페·편의점 등 근린생활시설 창업이나 병원·학원·사무실 등의 업무시설 입지로 활용 가능하며, 단독주택 및 다가구주택 형태의 원룸·임대주택 건축을 통한 임대사업도 가능하다. 이로 인해 산업단지 종사자를 대상으로 안정적인 임대수익을 기대할 수 있는 점도 장점이다.

특히 이번 공급대상 28필지 가운데 17필지는 재감정을 통해 분양가격을 조정해 2024년 공급가격보다 평균 약 14% 인하된 가격으로 공급하는 것이 특징이다. 이는 최근 위축된 부동산 투자 심리를 고려하고 조속한 단지 활성화를 위해 실수요자의 부담을 낮추기 위한 조치로, 투자 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.

또한, 경북개발공사는 수요자의 초기 투자 부담 완화를 위해 계약금 10% 납부 후, 1차 중도금 20%, 2차 중도금 20%, 잔금 50%로 대금 납부조건을 완화하고, 중도금 및 잔금은 3년간 무이자 할부로 납부할 수 있도록 해 실수요자의 자금 부담을 줄였다.

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이재혁 경북개발공사 사장은 "이번 경산1-1 일반산업단지 지원시설용지 공급은 재감정을 통해 분양가를 인하하고 장기 무이자 할부 조건을 제공하는 등 실수요자와 투자자의 부담을 크게 낮춘 것이 특징"이라며, "경산1~4 산업단지 종사자 수요와 주변 주거·상업시설 배후수요가 결합된 상권 입지인 만큼 지역 경제 활성화와 산업단지 정주여건 개선에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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