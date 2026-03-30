이란 전쟁으로 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코의 주력 유종 아랍 라이트(아랍 경질유)의 5월 인도분 가격이 크게 오를 것이라는 전망이 나왔다.

블룸버그통신은 해당 원유를 주로 수입하는 아시아 정유사들이 비상 상황이라고 30일(현지시간) 보도했다.

아랍 라이트의 공식 판매가는 지역 벤치마크 유종인 오만·두바이 유가에 프리미엄이나 할인을 적용해 결정한다. 블룸버그통신은 통상적인 산정 기준에 따라 5월 아랍 라이트의 프리미엄이 배럴당 40달러까지 치솟을 거라고 전망했다. 4월 프리미엄이 배럴당 2.5달러였음을 고려하면 폭등한 수준이다.

블룸버그통신이 지난 2000년부터 집계한 자료에 따르면 코로나바이러스 감염증 팬데믹 시기였던 2022년 8월이 배럴당 9.8달러로 최고치로, 이번 프리미엄은 전례를 찾기 어렵다.

아시아 일부 정유사들은 오만·두바이 유가가 아닌 브렌트유 선물 가격을 기준으로 아랍 라이트 가격을 연동해달라고 요청한 것으로 알려졌다. 상하이 선물 가격에 운송비와 기타 비용을 차감하거나, 아랍에미리트 중질유인 어퍼 자쿰과 같은 유가를 참고하는 방식 등도 거론되고 있다.

정유사 트레이더들은 현재 양측 가격 협상이 진행 중이며 아직 결정은 내려지지 않았지만, 종전 기준대로 배럴당 40달러 수준의 프리미엄이 책정되면 원유 구매량 감소로 이어질 가능성이 크다고 했다.

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블룸버그통신은 "호르무즈 해협이 사실상 폐쇄되면서 아랍 엑스트라 라이트 등의 원유 공급이 거의 중단됐다"며 "사우디 동부에서 서부 항구로 원유를 수송하는 얀부 수송관은 현재 아랍 라이트만 운송하고 있다"고 전했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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