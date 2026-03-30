발전소·유전·담수화 시설까지 파괴

"상당한 진전…조속한 합의 이뤄야"

도널드 트럼프 미국 대통령 소셜미디어(SNS) 트루스소셜 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 이란을 향해 재차 강하게 압박했다. 현재 진행 중인 종전 협상과 관련해 곧 합의에 이르지 못할 경우 하르그 섬을 비롯해 이란의 발전소와 석유 시설 등을 파괴하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "상당한 진전이 있었지만, 어떤 이유로든 조속한 합의에 이르지 못한다면, 아마 이르게 될 것이지만, 그리고 호르무즈 해협이 즉시 '영업 가능' 상태가 되지 않으면 이란의 모든 발전소, 유전, 그리고 하르그 섬(아마도 모든 담수화 시설까지)을 폭파하겠다"고 말했다.

트럼프 대통령은 "우리는 지금까지 이들을 '건드리지' 않았다"며 언제든 군사 작전을 할 준비가 되어있다는 점을 강조했다.

그러면서 "이는 옛 정권의 47년간의 '공포 통치' 동안 이란이 잔혹하게 도륙하고 죽인 우리의 수많은 군인과 다른 이들에 대한 보복이 될 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령의 이날 메시지는 이란을 향한 고강도 경고인 동시에 미국이 별도의 휴전 합의 없이도 일방적으로 대이란 공격을 매듭지을 수 있다는 것을 시사한 것으로 해석된다.

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앞서 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란의 발전소를 공격하겠다며 시한을 지난 27일로 설정했다. 하루 전 트루스소셜을 통해 다시 시한을 4월 6일로 미뤘다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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