도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 이란에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 모든 발전소와 관련 시설을 공격할 것이라며 위협했다.

트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "어떤 이유로든 합의에 도달하지 못하거나 호르무즈 해협이 즉시 비즈니스를 위해 개방되지 않는다면 아직까지 일부러 공격하지 않은 이란의 모든 발전소와 유정, 하르그 섬, 해수 담수화 시설을 폭파하고 완전히 초토화해 이란에서의 멋진 '체류'를 마무리할 것"이라고 경고했다.

이어 "이는 지난 47년간의 공포 정치 기간 동안 이란이 학살하고 죽인 우리의 수많은 군인과 사람들에 대한 보복이 될 것"이라고도 했다.

트럼프 행정부는 호르무즈 해협을 재개방하기 위해 이란의 원유 수출 거점인 하르그 섬을 점령하고 봉쇄하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 전날 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "내 바람은 이란의 석유를 접수하는 것"이라며 하르그 섬을 점령하기 위해 해병대와 공수사단 병력 등 1만명 규모의 병력을 추가로 투입하고 있다고 밝힌 바 있다.

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한편 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 주례 기자회견에서 "현재까지 미국과 직접 협상을 한 적은 없다"며 "중재국을 통해 미국이 대화를 원한다는 메시지를 받고 논의 중일 뿐"이라고 협상 사실을 일축했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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