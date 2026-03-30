교원의 근무여건 개선과 권익 신장 위한 28개 조항 합의

강원특별자치도교육청은 강원특별자치도교원단체총연합회(회장 장재희, 이하 강원교총)와 30일 도교육청에서 2025년도 제2차 본교섭·협의 위원회를 개최하고 '2025년도 교섭·협의 합의서'에 조인하였다.

강원특별자치도교육청이 강원특별자치도교원단체총연합회와 30일 도교육청에서 2025년도 제2차 본교섭협의 위원회를 개최하고 '2025년도 교섭협의 합의서'에 조인하고 있다. 강원도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 합의는 '교원의 지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법' 제11조에 따라 지난해 10월, 강원교총에서 44개 안건에 대한 교섭·협의를 요구하여 실무협의 2회, 본교섭·협의위원회 2회, 교섭·협의 소위원회 4회 등 5개월여 간의 교섭·협의 과정을 거쳐 이루어졌다.

합의 조항은 전문, 본문 20개 항, 보칙 7개 항으로 총 28개 항이며, 주요 합의사항은 △전문직 교원단체 활동 보장 △교원 근무부담 경감 및 복리후생 증진 △교육 및 학교행정 개선 등으로, 이번 합의를 통해 교원들의 근무여건이 개선되고 권익 및 전문성이 신장될 것으로 기대된다.

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홍명표 정책국장은 "교원의 전문성 신장과 권익 증진은 더 나은 강원교육과 우리 아이들의 더 나은 미래를 위한 소중한 밑거름"이라며 "앞으로도 현장의 의견을 적극 반영하여 교원이 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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