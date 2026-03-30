경기 오산시 보훈단체협의회(회장 김영수)는 지난 27일 오산시 현충탑에서 제11회 서해수호의 날 기념식을 개최했다.

오산시 보훈단체협의회(회장 김영수)가 지난 27일 오산시 현충탑에서 제11회 서해수호의 날 기념식을 개최하고 있다. 오산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 기념식은 서해를 수호하다 희생된 장병들의 숭고한 뜻을 기리고 국민 안보의식을 높이기 위해 마련됐으며, 보훈단체 관계자와 국가유공자, 유가족, 시민 등 200여 명이 참석했다.

행사는 국민의례를 시작으로 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념, 헌화와 분향 순으로 진행됐다. 이어 기념사와 안보결의문 낭독이 이어지며 참석자들은 서해 수호 영웅들의 희생과 헌신을 되새기는 시간을 가졌다.

김영수 오산시 보훈단체협의회장은 "서해 수호 장병들의 헌신을 다시 한 번 되새기며 그 용기를 본받아 모두가 국가를 지키는 마음을 가져야 한다"고 말했다.

이권재 오산시장은 "서해를 지키다 산화한 장병들의 숭고한 희생은 대한민국의 자유와 평화를 지켜온 근간"이라며 "오산시민과 함께 그들의 헌신을 기억하고 기리겠다"고 밝혔다.

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한편 서해수호의 날은 매년 3월 넷째 금요일로, 서해에서 나라를 지키다 희생된 장병들을 추모하기 위해 지정된 국가기념일이다.

오산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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