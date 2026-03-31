경복궁서 도산까지 14일

지방의 길 다시 걷다

퇴계 이황 선생의 마지막 귀향길을 되짚는 인문 대장정이 서울 한복판에서 다시 시작됐다. 과거의 여정을 재현하는 데 그치지 않고, 오늘의 지방과 미래를 성찰하는 상징적 행보라는 점에서 그 의미가 남다르다.

퇴계의 귀향길, 오늘의 지방을 묻다 700리 대장정 경복궁서 출발 AD 원본보기 아이콘

30일 서울 경복궁에서 '제6회 퇴계 선생 마지막 귀향길 재현행사'가 개막식을 열고 700리 길에 올랐다. 이번 행사는 '퇴계의 길 미래를 열다'를 주제로, 퇴계 선생이 벼슬을 내려놓고 고향 안동으로 향했던 귀향길을 따라 14일간 이어진다. 재현 단은 남양주, 충주, 단양 등을 거쳐 4월 12일 도산서원에 도착할 예정이다.

올해는 참가 규모가 크게 늘었다. 성인부터 학생까지 다양한 세대가 참여하며 지난해 대비 약 3배 확대된 것으로 나타났다. 이는 퇴계의 사상과 삶이 특정 세대를 넘어 오늘의 사회 전반으로 확장되고 있음을 보여주는 대목이다.

이번 여정은 단순한 도보 행사를 넘어선다. 참가자들은 길 위에서 지역의 역사와 문화, 자연을 체험하고, 퇴계의 철학을 현대적으로 해석하는 프로그램에 참여한다. 이는 인문 정신을 생활 속에서 되살리고, 지역의 가치를 재발견하는 살아 있는 교육의 장으로 기능한다.

특히 서울에서 출발해 지방으로 이어지는 상징적 동선은 오늘날 균형발전과 지방시대라는 시대적 과제와 맞닿아 있다. 퇴계의 귀향이 권력을 내려놓고 지역과 학문을 선택한 결단이었다는 점에서, 이번 재현행사는 '지방의 의미'를 다시 묻는 말이기도 하다.

도산서원은 이번 여정의 종착지이자 사상적 귀결의 공간이다. 퇴계가 학문과 후학 양성에 평생을 바친 이곳은 지금도 지역 인문 정신의 중심축으로 기능하고 있다. 참가자들의 발걸음이 이곳에 닿는 순간, 과거의 귀향은 오늘의 성찰로 이어진다.

14일간 도산서원까지 인문 여정 참가자 3배 증가, ‘퇴계의 길’ 재해석 원본보기 아이콘

이번 700리 길은 단순한 재현이 아니다. 퇴계의 귀향은 물리적 이동이 아니라 '어디에 서서 무엇을 할 것인가'에 대한 철학적 선택이었다. 오늘날 수도권 집중과 지방 소멸이 교차하는 현실 속에서, 이 여정은 우리에게 동일한 질문을 다시 던진다.

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지방은 더 주변이 아니라 미래를 설계해야 할 중심이며, 그 해답은 거창한 정책 이전에 '사람과 정신의 이동'에서 시작된다. 퇴계가 택한 길이 시대를 건너 오늘에 다시 호출되는 이유도 여기에 있다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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