응급 혈액 드론 이송 실증

미래 군 의료물류체계 가능성 확인

3년 연속 실증도시 선정 성과 연계

재난·전시 의료지원 역량 강화

경기 양주시는 최근 국군양주병원(병원장 대령 심우호)과 미군 65의무여단 등이 참여한 '한미 연합·합동의무지원훈련'에서 드론을 활용한 혈액 및 의약품 이송을 성공적으로 지원했다고 30일 밝혔다.

양주시가 최근 국군양주병원(병원장 대령 심우호)과 미군 65의무여단 등이 참여한 '한미 연합·합동의무지원훈련'에서 드론을 활용한 혈액 및 의약품 이송을 성공적으로 지원했다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 훈련은 전시 및 대규모 재난 상황을 가정해, 응급환자 발생 시 신속한 의료지원 능력을 점검하고, 수혈이 필요한 중증 환자의 골든타임 확보 등을 목표로 실시됐다.

양주시는 훈련 간 혈액 및 의료물자의 신속 이송을 위해 드론을 투입, 지정된 이착륙 지점 간 안정적인 비행으로 목표 지점까지 물자를 전달했다. 이를 통해 기존 지상 운송 대비 시간 단축과 접근성 확보 측면에서 드론 기반 의료물류의 실효성을 확인했다.

이번 훈련은 실제 작전 환경을 반영한 실전형으로, 드론 의료지원체계의 현장 적용 가능성과 군·지자체 간 협력체계를 동시에 검증한 데 의미가 있다.

이번 성과는 양주시와 국군양주병원이 지난해 체결한 '드론산업 발전 및 군 의료 서비스 향상을 위한 업무협약'을 바탕으로 이뤄졌다. 양 기관은 지난해 8월 의료용 드론 이송 시연을 시작으로 운용 데이터를 축적하고 협력체계를 발전시켜 왔다.

양주시 관계자는 "드론을 활용한 혈액 이송을 실제로 운용함으로써 응급의료 대응 역량을 강화하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 민관군 협력을 통해 재난 및 전시 상황에서 신속하고 효율적인 의료지원체계를 구축해 나가겠다"고 전했다.

AD

심우호 국군양주병원장은 "드론을 활용한 혈액 이송은 전장과 재난 환경에서 생존성을 높이는 핵심 수단"이라며 "의료물류체계 발전을 위해 양주시와 지속적으로 협력해 나가겠다"고 말했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>