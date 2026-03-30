동두천시, 지역 문화의 새 중심

‘소리이음마당’ 기공식 개최

2027년 준공 목표 첫 삽

경기 동두천시는 지난 27일 '동두천 소리이음마당 조성사업'기공식을 개최했다. 기공식에는 박형덕 동두천시장, 김승호 동두천시의회 의장을 비롯해 도·시의원, 문화원장, 무형문화재, 문화예술단체 관계자, 시민 등 150여 명이 참석하여 기공식을 축하했다.

동두천시는 지난 27일 '동두천 소리이음마당 조성사업'기공식을 개최하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

동두천 소리이음마당 조성사업은 지역 전통문화와 예술 활동의 거점을 마련하고, 시민 누구나 문화예술을 향유할 수 있는 복합문화공간을 조성하기 위한 사업으로, 생연동 일원에 연면적 2995㎡ 규모(지하 1층ㆍ지상 3층)로 건립되며 2027년 준공을 목표로 추진된다.

주요 시설로는 공연장, 전시실, 다목적실, 문화예술 강좌실, 단체연습실, 전통교육실습실 등이 조성될 예정으로, 지역 문화예술 단체의 활동 기반을 강화하고 시민들의 문화 참여 기회를 확대하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다.

특히 본 사업은 지역 무형유산 및 전통예술 단체들이 함께 활용할 수 있는 공간으로 조성되어, 전통문화 계승과 지역문화 활성화의 중심 거점 역할을 수행할 전망이다.

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박형덕 시장은 "소리이음마당은 시민과 문화예술이 함께 어우러지는 소통의 공간이자, 동두천의 문화적 가치를 높이는 중요한 기반이 될 것"이라며 "우리 시는 앞으로도 시민의 삶의 질 향상과 문화도시 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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