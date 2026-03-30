박형덕 동두천시장 “소리이음마당, 시민과 예술 잇는 소통 거점될 것”
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동두천시, 지역 문화의 새 중심
‘소리이음마당’ 기공식 개최
2027년 준공 목표 첫 삽
경기 동두천시는 지난 27일 '동두천 소리이음마당 조성사업'기공식을 개최했다. 기공식에는 박형덕 동두천시장, 김승호 동두천시의회 의장을 비롯해 도·시의원, 문화원장, 무형문화재, 문화예술단체 관계자, 시민 등 150여 명이 참석하여 기공식을 축하했다.
동두천시는 지난 27일 '동두천 소리이음마당 조성사업'기공식을 개최하고 있다. 동두천시 제공
동두천 소리이음마당 조성사업은 지역 전통문화와 예술 활동의 거점을 마련하고, 시민 누구나 문화예술을 향유할 수 있는 복합문화공간을 조성하기 위한 사업으로, 생연동 일원에 연면적 2995㎡ 규모(지하 1층ㆍ지상 3층)로 건립되며 2027년 준공을 목표로 추진된다.
주요 시설로는 공연장, 전시실, 다목적실, 문화예술 강좌실, 단체연습실, 전통교육실습실 등이 조성될 예정으로, 지역 문화예술 단체의 활동 기반을 강화하고 시민들의 문화 참여 기회를 확대하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다.
특히 본 사업은 지역 무형유산 및 전통예술 단체들이 함께 활용할 수 있는 공간으로 조성되어, 전통문화 계승과 지역문화 활성화의 중심 거점 역할을 수행할 전망이다.
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박형덕 시장은 "소리이음마당은 시민과 문화예술이 함께 어우러지는 소통의 공간이자, 동두천의 문화적 가치를 높이는 중요한 기반이 될 것"이라며 "우리 시는 앞으로도 시민의 삶의 질 향상과 문화도시 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.
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