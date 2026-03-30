기본구상 용역 착수 등 후속조치 본격화

경기 동두천시는 지난 27일 시청 상황실에서 '과천 경마장 유치 TF팀 전략회의'를 개최하고 경마장 이전에 대한 체계적인 대응과 유치 전략 마련에 본격 착수했다.

동두천시는 지난 27일 시청 상황실에서 '과천 경마장 유치 TF팀 전략회의'를 개최하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 부시장을 단장으로 하고 기획·예산·홍보·도시계획·환경·건축 등 관련 부서 팀장으로 구성된 TF팀이 참여한 가운데 진행됐으며, ▲경마장 이전 추진 현황 공유 ▲입지 여건 및 개발 가능성 검토 ▲유치 전략 방향 설정 ▲관련 법령 검토 및 규제 해소 방안 마련 등 주요 사항에 대해 논의했다.

이어, 시는 기본구상 검토를 위한 용역에 착수하고, 단계적인 유치 전략을 본격화해 나갈 계획이다.

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동두천시 관계자는 "동두천시는 국가 안보를 위해 오랜 기간 희생을 감내해 온 도시인 만큼, 과천 경마장 이전은 미군 반환공여지의 전략적 활용을 위한 중요한 전환점이 되어야 한다"라며 "이번 전략회의를 계기로 협업 체계를 바탕으로 한 실행 기반을 마련한 만큼, 기본구상 용역 추진과 함께 유치 경쟁력을 강화해 나가겠다"라고 밝혔다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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