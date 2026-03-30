경기교통공사, 품질경영 본격화

KS S 1006 인증 상담서비스 품질 혁신 성과

교통약자 이동지원서비스 신뢰도 제고

경기교통공사(사장 박재만)는 광역이동지원센터 콜센터가 고객 접점 서비스 품질을 평가하는 국가표준 'KS S 1006 서비스 인증'을 취득했다고 30일 밝혔다.

경기교통공사(사장 박재만)가 광역이동지원센터 콜센터가 고객접점 서비스 품질을 평가하는 국가표준 'KS S 1006 서비스 인증' 취득 현판식을 열고 있다. 경기교통공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 인증은 상담 서비스 품질과 운영체계 전반을 종합적으로 평가하는 제도로, 공공 콜센터 서비스 수준을 객관적으로 검증하는 기준이다. 공사는 상담 매뉴얼 정비와 운영 프로세스 개선, 이용자 중심 서비스 체계 구축을 지속적으로 추진해 왔다. 그 결과 도내 공공기관 가운데 최초로 인증을 획득하는 성과를 거뒀다.

이전부터 공사는 상담 품질 관리 체계를 집중관리하며, 교육 운영과 이용자 만족도 조사, 민원 분석 등을 통해 서비스 수준을 체계적으로 관리해 왔다. 이러한 노력으로 콜센터 운영 전반의 표준화를 이끌었고, 상담 서비스의 신뢰성과 전문성을 높이는 기반이 됐다. 이번 인증은 공공서비스 품질경영 체계를 안정적으로 구축한 사례로 평가된다.

공사는 이번 인증 획득을 계기로 교통약자 이동지원서비스 품질 향상과 이용자 만족도 제고에 더욱 집중할 계획이다. 상담 서비스 전반에 대한 지속적인 점검과 개선을 통해 안정적이고 신뢰받는 서비스 제공 기반을 강화해 나갈 방침이다. 또한 직원들의 품질경영 참여 의식을 높이고 조직 전반의 서비스 혁신을 유도할 계획이다.

한편 경기교통공사는 지난 27일 '경기도 광역이동지원센터 콜센터 KS 서비스 인증마크 현판식'을 개최했다. 이번 행사는 인증 획득 성과를 기념하고 대외적으로 공유하기 위해 마련됐다. 현판식에는 공사 사장과 상임이사, 광역이동지원센터장을 비롯해 경기도청과 도의회 관계자, 외부기관 인사 등이 참석해 KS 인증 획득을 축하했다.

행사에 참석한 주요 인사들은 인증 획득의 의미를 강조했다.

박재만 경기교통공사 사장은 "광역이동지원센터 콜센터가 도내 공공기관 최초로 KS 서비스 인증을 획득한 것은 이용자 중심 서비스 혁신의 결과"라며 "앞으로도 교통약자의 이동권 보장을 위해 안전하고 신뢰받는 상담서비스 제공에 힘쓰겠다"라고 말했다.

윤태완 경기도 교통국장은 "이번 인증은 경기도 교통약자 이동지원서비스 수준이 한 단계 도약했음을 보여주는 성과"라며 "도와 공사가 협력해 도민이 체감할 수 있는 교통복지 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.

박재용 경기도의회 의원은 "현장의 지속적인 개선 노력으로 이뤄낸 의미 있는 결과"라며 "교통약자 이동권 보장과 서비스 품질 향상을 위한 정책적 지원을 이어가겠다"라고 말했다.

이번 현판식은 교통약자 이동지원서비스 품질 향상 노력을 널리 알리고 공공서비스 신뢰도를 높이는 계기가 됐다. 특히 콜센터 상담 품질 개선과 운영체계 고도화를 통해 이용자 만족도를 높일 것으로 기대된다. 또한 직원들의 품질경영 참여 의식을 높이고 조직 전반의 서비스 혁신을 촉진하는 효과도 기대된다.

경기교통공사는 향후에도 KS 서비스 인증 기준을 지속적으로 관리하고, 상담 서비스 품질 개선을 위한 점검과 교육을 이어갈 계획이다. 또한 교통약자 이동지원서비스 전반에 대한 품질 개선을 통해 도민 체감도를 높여 나갈 방침이다.

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경기교통공사 관계자는 "이번 인증을 계기로 공공 콜센터 서비스의 새로운 기준을 제시하게 됐다"며 "앞으로도 이용자 중심의 서비스 개선과 품질 혁신을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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