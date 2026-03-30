박승원 광명시장, ‘제1차 시민참여커뮤니티 확대 회의’ 개최

시민이 정책과 예산의 주체로 나서는 ‘시민주권도시’ 비전 공유

4기 시민참여커뮤니티 운영 방식 전환…실질적 정책 제안 발굴

박승원 광명시장이 시민이 직접 정책을 만들고 예산 편성에 참여하는 '시민주권도시'로의 도약을 선언하며 행정의 패러다임 변화를 예고했다.

박승원 광명시장이 30일 시청 대회의실에서 열린 '2026년 제1차 시민참여커뮤니티 확대회의'에서 '시민주권도시로 가는 길'을 주제로 특강을 하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

박승원 시장은 30일 시청 대회의실에서 열린 '2026년 제1차 시민참여커뮤니티 확대 회의'에 참석해 '시민주권도시로 가는 길'을 주제로 특강을 진행했다. 이번 회의는 시민들이 단순한 정책의 대상을 넘어 정책과 예산의 실질적인 주체임을 확인하고, 내년도 주민참여예산에 반영할 정책을 발굴하기 위해 마련됐다.

박 시장은 이날 특강에서 "도시의 주인은 시민이며, 모든 정책의 출발점은 시민의 목소리여야 한다"며 "모든 권력은 시민으로부터 나오고 도시는 시민으로부터 자란다"는 확고한 시정 철학을 밝혔다.

이어 "연대와 협력을 통해 시민이 제안하고 공론화한 내용이 정책과 예산으로 이어지는 시민주권의 구조를 더욱 단단히 세워가겠다"고 덧붙였다.

특히 이번 회의는 기존 시민참여커뮤니티 위원뿐만 아니라 민관협치 위원들까지 함께 참여해 의견 수렴의 폭을 넓혔다

주민참여예산제 교육과 토론, 제안 발표도 이어졌다. 참석자들은 광명시 지도 만들기 활동과 경제·사회·환경 분야별 토론을 바탕으로 지역의 변화가 필요한 지점을 짚고, 시민이 일상에서 체감할 수 있는 다양한 아이디어를 구체적인 정책 제안으로 정리했다.

시는 제안된 내용을 주민참여예산 사업으로 구체화해 민관협치형 정책으로 발전시켜 나갈 계획이다.

박 시장은 "오늘 토론은 시민이 직접 정책의 주인으로서 목소리를 내는 의미 있는 시간이었다"며 "제안된 의견들이 실제 예산과 정책에 반영될 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

박승원 광명시장이 30일 시청 대회의실에서 열린 '2026년 제1차 시민참여커뮤니티 확대회의'에서 '시민주권도시로 가는 길'을 주제로 특강을 하고 있다. 광명시 제공 원본보기 아이콘

한편, 광명시는 시민참여커뮤니티를 이번 4기부터 분과 중심 운영에서 통합 운영 방식으로 전환하고, 역할도 의제 발굴 중심에서 시민토론단으로 조정했다.

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지난해 제안한 주민참여예산 사업 10건 가운데 공용음식물 처리기 설치지원, 사회적경제 청년창업 판매점포 등 5건이 실제 예산에 반영된 만큼, 시민참여는 정책을 움직이는 실질적 동력으로 자리 잡고 있다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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