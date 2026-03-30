경기 여주시의회(의장 박두형)는 30일 의장실에서 '2025 회계연도 결산검사위원 위촉식'을 개최하고 결산검사위원 3명을 위촉했다.

여주시의회(의장 박두형)가 30일 의장실에서 '2025 회계연도 결산검사위원 위촉식'을 개최하고 결산검사위원 3명을 위촉하고 있다. 여주시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

결산검사는 지난 회계연도의 세입·세출 예산 집행 실적과 재정 운영 전반을 종합적으로 분석하여, 예산 집행의 적정성과 효율성을 점검하는 절차다. 지방자치법 제150조 및 같은 법 시행령 제83조, 제84조에 근거해 실시되며, ▲세입·세출 결산 ▲계속비,명시이월비, 사고이월비 결산 ▲채권·채무 결산 ▲재산 및 기금 결산 ▲금고 결산 등을 중점적으로 검토한다.

이번 결산검사위원으로는 경규명 의원을 비롯해 추성길 전 총무안전국장, NH농협은행 여주시지부 이종현 부지부장이 위촉됐다. 위원들은 예산 집행 과정 전반을 면밀히 점검하고, 재정 운영의 투명성과 건전성을 확보하는 데 중점을 둘 예정이다.

박두형 의장은 위촉장 수여식에서 "결산검사위원으로 위촉된 것을 진심으로 축하드린다"며 "철저하고 객관적인 검사를 통해 시민의 소중한 예산이 효율적으로 사용될 수 있도록 책임감 있는 역할을 수행해 주시길 바란다"고 당부했다.

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한편, 이번 결산검사는 4월 10일부터 4월 29일까지 진행되며, 검사 결과는 2026년 여주시의회 제1차 정례회에서 결산 승인안으로 심의될 예정이다.

여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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