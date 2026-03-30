안성시, 제5 산단에 항공기 스마트 팩토리 구축

123명 신규 고용 창출… AI 기반 항공 산업 메카로

자율비행 OS 접목한 스마트 공장 통합 이전

UAM·차세대 배터리 등 국가첨단전략사업 핵심 거점 육성 추진

경기 안성시는 지난 27일 시청 본관 2층 상황실에서 ㈜넥스트에어로스페이스와 '제5 일반산업단지 입주기업 투자유치 양해각서(MOU)'를 체결했다.

안성시가 지난 27일 시청 본관 2층 상황실에서 ㈜넥스트에어로스페이스와 '제5 일반산업단지 입주기업 투자유치 양해각서(MOU)'를 체결하고 있다. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 (주)넥스트에어로스페이스는 제5 일반산업단지에 총 254억원을 투자하고 123명의 신규 고용을 창출하기로 했으며, 안성시는 산단 적기 조성과 기업 입주를 위한 행정적 지원을 아끼지 않기로 합의했다.

㈜넥스트에어로스페이스는 2019년에 설립된 항공기 및 비행장치 제조 전문 기업이다. 이 기업은 천안과 안성으로 이원화되어 운영되던 기존 제작 공장을 제5 일반산업단지로 통합할 계획이다. 해당 공장은 항공기 제작 핵심 설비를 확충하여 시제품부터 대량 양산까지 전 과정을 독자적으로 수행할 수 있는 체계를 완성하고 엄격한 품질경영시스템을 적용과 함께 AI 기반 자율비행 OS 기술을 생산 공정에 접목하여 스마트 팩토리 전환을 가속화한다. 이를 통해 국내외 항공 산업의 새로운 표준을 제시할 것이다.

나아가, 안성시는 제5 일반산업단지를 첨단 산업이 유기적으로 연결된 핵심 거점으로 조성한다. 이번 투자를 마중물로 삼아 차세대 배터리 제조는 물론 배터리 전후방 사업과 도심항공모빌리티(UAM) 등 연관 산업이 한곳에 긴밀하게 집적될 수 있는 최적의 생태계를 구축한다. 이를 통해 관련 기업들을 집중적으로 유치하고 산업 간 시너지를 극대화하여 국가첨단전략사업을 선도하는 중심지로 도약할 것이다.

안성시가 지난 27일 시청 본관 2층 상황실에서 ㈜넥스트에어로스페이스와 '제5 일반산업단지 입주기업 투자유치 양해각서(MOU)'를 체결하고 있다. 안성시 제공 원본보기 아이콘

안성시 첨단산업과장은 "이번 넥스트에어로스페이스의 투자는 우리시가 미래 성장 동력인 도심항공모빌리티(UAM)과 차세대 배터리 등 국가첨단전략사업을 본격적으로 육성하는 뜻깊은 출발점이다"고 말했다.

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또한 "앞으로도 우수한 첨단 기업들이 안성에 성공적으로 정착할 수 있도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않을 것이다"고 덧붙였다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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