안성시, 원도심 활력 거점

‘안성 문화로74번길·문화장인학교’ 개관

신흥동·봉남동에 피어난 문화의 꽃

안성시 문화 특화거리 거점공간 조성 완료

경기 안성시는 안성문화장 특화거리 거점공간인 '안성 문화로74번길'(신흥동 210번지)과 '안성맞춤 문화장인학교'(봉남동 12-6번지) 두 곳을 조성하고 지난 28일 개관식과 함께 시민들에게 개방했다고 30일 밝혔다.

안성시가 안성문화장 특화거리 거점공간인 '안성 문화로74번길'(신흥동 210번지)과 '안성맞춤 문화장인학교'(봉남동 12-6번지) 두 곳을 조성하고 지난 28일 개관식과 함께 시민들에게 개방했다. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

'안성 문화로74번길'은 전시 특화공간으로 조성되었으며, 개관전에서는 옛 6070거리 소개하고 추억의 거리 콘텐츠를 중심으로 한 전시를 선보였다. 또한 캡슐뽑기, 추억놀이, 게임기 등 과거의 감성을 불러일으키는 다양한 체험 오브제를 함께 구성해 방문객들에게 색다른 문화 체험 기회를 제공할 예정이다.

'안성맞춤 문화장인학교'는 안성문화장인의 브랜드가치를 확산하기 위한 쇼케이스 공간으로 조성됐으며, 문화장인과 시민을 대상으로 멘토링, 워크숍 등 단계별 교육 프로그램을 병행 운영할 예정이다. 이를 통해 지역 문화자원의 경쟁력을 강화하고 시민 참여 기반의 문화 확산에 기여할 것으로 기대된다.

이날 개관식은 시민과 관계자 등이 참석한 가운데 식전공연, 경과보고, 개관 퍼포먼스 순으로 진행됐다. 아울러 체험·이벤트 프로그램으로 현 6070거리 상점 판매 상품을 활용한 뽑기 이벤트를 운영하여 행사에 참여한 시민들에게 색다른 즐거움을 제공하였다.

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안성시 관계자는 "원도심 내 추진중인 다양한 사업과의 유기적 연계를 통해 방문객 유입 확대와 지역 활력 제고를 도모하겠다"며 "시민이 체감할 수 있는 문화도시로 한 단계 도약을 위해 지속 노력하겠다"고 밝혔다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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