전교조, 유가족과 부천 사립유치원 관련 기자회견

즉각적인 인정과 제도 개선 촉구

고열에 시달리면서도 일을 하다 숨진 경기 부천시 20대 유치원 교사가 의식불명에 빠지기 전 며칠간 지인들에게 보낸 메시지가 공개됐다. 메시지에는 고인이 통증을 참고 출근해 아이들을 돌보고 조퇴도 자유롭게 하지 못한 정황이 담겼다.

전국교직원노동조합(전교조)은 30일 청와대 분수대 앞에서 부천 사립유치원 교사 사망 관련 기자회견을 열고 고인이 고열이 있던 기간 출근을 할 수밖에 없었던 정황을 공개했다.

전교조에 따르면, 20대인 A씨는 1월 24일부터 고열을 동반한 감기 증세를 보였는데 발표회 준비 등으로 충분한 휴식을 취하지 못했다. 이외에도 신입생 오리엔테이션 준비 등 다양한 업무를 맡아 퇴근 후에도 재택근무를 이어가거나 토요일인 1월24일까지 출근했다는 게 유족의 설명이다.

독감에 시달리다 숨진 부천의 한 유치원 교사가 생전 지인과 나눈 메시지. 전교조 제공 AD 원본보기 아이콘

A씨에게 고열 등 독감 증세가 나타난 건 24일 자정쯤부터다. 일요일인 25일에 쉬고 26일 정상 출근한 고인은 퇴근 후 병원을 방문했으나 이미 진료 시간이 끝나 치료받지 못했고, 이튿날 저녁에서야 병원서 B형 독감 확진 판정을 받았다.

이후 B형 독감 확진을 받은 뒤에도 정상 근무를 이어갔다. 전교조는 업무 부담으로 사실상 출근을 지속할 수밖에 없는 구조였다고 설명했다.

고인은 38도를 넘는 고열 속에서도 근무를 이어가다 39.8도까지 체온이 상승한 이후에야 조퇴했다. 낮 12시 30분쯤 조퇴 의사를 밝혔지만 인수인계 문제로 오후 2시쯤 퇴근한 것으로 전해졌다.

목에서 피가 날 정도로 심각한 증상에 시달리던 고인은 생전 주변 사람들에게 "너무 아파서 눈물이 나", "몸이 찢어질 것 같아. 너무 아파" 등의 말로 고통을 호소했다. 그가 마지막으로 남긴 메시지도 1월 30일 10시 44분께 지인에게 보낸 "숨쉬기가 너무 불편해. 흉통이 아파. 기침을 너무 해서. 이럴 땐 어케(어떻게) 해야 해. 기침은 계속 나와"라는 호소였다.

전교조 기자회견 현장. 전교조 제공 원본보기 아이콘

다음날 새벽 응급실로 이송돼 의식불명에 빠진 A씨는 보름간 중환자실서 치료받다 지난달 14일 패혈성 쇼크로 목숨을 잃었다.

고인의 아버지도 이날 기자회견에서 "남겨진 가족의 슬픔은 말로 다 표현할 수 없지만 그런데도 우리가 이 자리에 선 이유는 이런 아픔이 다른 가족에게는 다시는 반복되지 않기를 바라는 마음 때문"이라며 "선생님들이 아프지 않고 건강하게 아이들을 돌볼 수 있기를 바란다. 아이들을 돌보는 교사들이 보호받는 사회가 되기를 간절히 바란다"고 말했다.

전교조는 ▲직무상 재해 인정 ▲감염병 병가 의무화 ▲대체 인력 체계 구축 ▲사립유치원 공적 책임 강화를 요구했다.

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한편, 현재 부천교육지원청은 해당 유치원에 대한 감사를 진행 중이다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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