9월 개교 ‘기흥중’ 통학로 안전 확보 위해

용인시, 학부모 간담회 개최

이상일 시장 "아이들 안전이 최우선"

청곡초 학부모들과 통학로 개선 논의

이상일 용인특례시장은 지난 29일 청곡초등학교 온빛공감터에서 간담회를 열고 올해 9월 개교할 예정인 기흥중학교 통학로 안전 확보 방안 등에 대한 주민들의 건의사항을 청취했다.

이상일 용인특례시장은 지난 29일 청곡초등학교 온빛공감터에서 간담회를 열고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

청곡초등학교 학부모회의 요청으로 마련된 간담회에는 이 시장과 시 관계부서 공직자, 기흥중에 자녀를 보내게 될 학부모들과 하갈동 주민 등 80여 명이 참석했다.

이 시장은 "학생들은 이 나라와 용인을 잘 이끌어 가야 하기 때문에 우리 같은 기성세대가 지원해 학생들이 보다 안전한 환경에서 더 좋은 교육을 받을 수 있도록 해야 한다"며 "개교를 앞두고 걱정거리가 많으실 텐데, 말씀해주신 것 가운데 현장에서 조치할 수 있는 것은 조치하고, 검토가 필요한 사항은 잘 연구해보겠다"고 말했다.

주민들은 대부분 통학로가 협소하고, 청곡초와 기흥중 인근에서 공사가 이뤄지고 있는 만큼 통학로 안전 보장을 위해 조치해달라고 요청했다.

특히 트럭 등 대형 차량이 감속할 수 있도록 통학로 내 내리막길에 과속방지턱을 설치하거나 청곡초 정문 앞 정지선도 기존보다 더 뒤로 옮겨줄 것을 건의했다.

한 학부모는 "기흥중 개교까지 시일이 부족하지만 최소한 안전을 위해서 도로와 아이들을 분리해야 한다"며 보행로 안전 확보를 위한 인도 확장 등을 건의했다.

다른 학부모도 "인도 폭이 좁아 한 번에 두 사람밖에 다니지 못한다"며 "가로수를 제거해 인도 폭을 넓혀 달라"고 했다.

시 관계자는 "보도가 협소하고 가로수가 있다 보니 학생들이 다니기 협소한데, 현재 선제적으로 제거할 수 있는 가로수는 제거했으며 통학로 관련 여러 가지 사안을 검토하고 있다"며 "9월 중학교 개교에 맞춰 문제 없이 통학할 수 있도록 검토하겠다"고 했다.

한 학부모 "아파트에서 기흥중학교까지 가는 길 중간에 교통섬이 있으나 매우 협소하고, 주변에 어떤 보호장치도 없다"며 "대형 차량이 속도를 내며 지나다니면 부딪힐 위험이 있고, 신호가 끊기려고 하면 아이들이 무리하게 길을 건너려고 하다가 사고가 나지 않을가 걱정된다"고 우려했다.

이상일 용인특례시장이 지난 29일 청곡초등학교 온빛공감터에서 간담회를 열고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

시 관계자는 "교통섬 인근에 측량으로 시유지를 일부 확보할 수 있을 것으로 보이며, 보행자 우선 출발 신호 등을 도입하기 위해 경찰 측과 협의하고 있다"고 했다.

이 밖에도 청곡초 운동장의 놀이터 바닥을 블록으로 포장하고, 노후한 과학실 시설을 개선해달라는 건의가 나왔다.

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이상일 시장은 "가까운 시일에 하갈동 아파트 단지에서 기흥중까지 통학로 전반을 직접 걸으며 점검하겠다"며 "오늘 말씀해주신 의견을 잘 검토해 학생들이 안전하게 통학할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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