광주시, 경기도체육대회 앞두고 26개 종목 본격 가동

NH농협은행 광주시지부, 도체육대회 성공 기원 1억원 기부

경기 광주시체육회는 30일 광주시 G-스타디움 컨벤션홀에서 '제72회 경기도체육대회 광주시 선수단 출정식'을 개최하고 대회 준비의 본격적인 시작을 알렸다.

방세환 광주시장이 30일 광주시 G-스타디움 컨벤션홀에서 '제72회 경기도체육대회 광주시 선수단 출정식'을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 출정식에는 광주시 선수단과 방세환 시장, 체육회 관계자 및 주요 내빈들이 참석해 선수단의 선전을 기원하고 필승 의지를 다졌다. 이번 대회는 광주시에서 개최되며 사격 종목을 제외한 26개 종목이 지역 내 경기장에서 진행될 예정이다. 이에 따라 대회기간 동안 광주시 전역에서 도민 화합과 체육 열기가 확산될 것으로 전망된다.

광주시 선수단은 그동안 갈고닦은 기량을 바탕으로 최상의 경기력을 발휘하겠다는 각오를 밝히고 시민들의 응원 속에서 성과를 거두겠다는 의지를 다졌다.

출정식에서는 지역 체육 발전을 위한 기부금 전달식도 함께 진행됐다. NH농협은행 광주시지부는 광주시체육회와 광주시장애인체육회에 총 1억 원의 기부금을 전달했다. 해당 기부금은 대회 운영과 선수단 지원 등에 활용될 예정이다.

광주시체육회가 30일 광주시 G-스타디움 컨벤션홀에서 '제72회 경기도체육대회 광주시 선수단 출정식'을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공 원본보기 아이콘

박범식 광주시체육회장은 "이번 대회는 단순한 경쟁을 넘어 1천420만 경기도민이 함께하는 화합과 소통의 축제이며 광주시 선수단은 홈에서 열리는 이번 대회를 맞아 종합 순위 향상을 목표로 준비해 왔다"며 "시민 여러분의 응원이 더해진다면 더욱 의미 있는 성과로 이어질 것"이라고 말했다. 이어 그는 "광주를 찾는 모든 선수단과 방문객들이 불편함 없이 대회에 참여할 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

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한편, 광주시체육회는 이번 대회를 계기로 지역 체육 기반을 강화하고 도시 경쟁력을 높이며 시민과 함께하는 안정적인 대회 운영을 목표로 준비를 이어가고 있다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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