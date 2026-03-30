강원특별자치도는 30일 강원연구원 리버티홀에서 '기술혁명에 따른 금융환경 변화와 대응방안'을 주제로 3월 강원 경제스터디를 개최했다. 강의에는 도내 기업인, 경제단체 관계자, 유관기관, 도청 직원 등 70여 명이 참석했다.

강원특별자치도가 30일 강원연구원 리버티홀에서 '기술혁명에 따른 금융환경 변화와 대응방안'을 주제로 3월 강원 경제스터디를 개최하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 강의는 서강대학교 정유신 교수를 초청해 진행됐으며, 인공지능(AI)과 블록체인 등 기술혁명이 금융산업 전반에 미치는 영향과 향후 대응방향을 중심으로 이뤄졌다.

정유신 교수는 "4차 산업혁명은 디지털·모바일 플랫폼 기반의 유통혁명에서 인공지능(AI), 블록체인, 빅데이터 등 인프라 기술 중심의 기술혁명 단계로 전환되고 있다"며 "특히 생성형 AI의 등장으로 금융을 포함한 전 산업에서 융합과 혁신이 가속화되고 있다"고 설명했다.

이어 블록체인 기반 디지털자산이 암호화폐, 토큰증권(STO), 스테이블코인 등 다양한 형태로 확대되고 있으며, 시공간 제약 없이 글로벌 시장과 연결되는 특성을 바탕으로 금융시장 구조 변화의 핵심 요인으로 작용하고 있다고 진단했다.

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김만호 경제국장은 "이번 강의는 급변하는 기술혁명 속에서 금융환경의 변화 흐름을 이해하는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 변화하는 산업 환경을 지속적으로 살펴보며 지역경제에 미치는 영향을 면밀히 분석해 나가겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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