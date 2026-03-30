"부활절 휴전도 열려있어"…젤렌스키, 러시아에 '에너지 휴전' 제안

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 30일 '에너지 휴전'을 제안했다. 미국·이스라엘과 이란의 무력 충돌로 인한 유가 급등세를 완화하려는 취지다.

AFP·로이터통신 등에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 기자들과의 온라인 대화에서 "러시아가 우크라이나 에너지 시스템을 겨냥한 공격을 중단한다면 우크라이나도 같은 조치를 취할 준비가 됐다"고 밝혔다.

이어 "동맹국에서 러시아 석유 시설에 대한 공격을 줄여달라는 신호를 받았다"며 "우리는 부활절 휴전에도 열려있다"고 덧붙였다.

급등하는 유가를 진정시키기 위해 에너지 시설 공격을 잠시 중단하자는 제안이다.

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젤렌스키 대통령은 아랍에미리트·사우디아라비아·카타르와 맺은 10년 방위협정을 "역사적"이라고 평가했다. 이어 "걸프국과 회담에서 방공 미사일 공급 문제도 논의했다"고 밝혔다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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