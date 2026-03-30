박은식 산림청장·김경희 이천시장

산림복지 서비스 질 향상 위해 '민관 협업' 머리 맞대



산림청(청장 박은식)과 이천시(시장 김경희)는 지난 27일 이천시 증일동에 위치한 산림복지전문업 '자라나다'를 방문하여 산림 교육 및 체험 시설 운영 현황을 점검하고 현장의 애로사항을 청취하는 차담회를 가졌다.

산림청(청장 박은식)과 이천시(시장 김경희)가 지난 27일 이천시 증일동에 위치한 산림복지전문업 '자라나다'를 방문해 산림 교육 및 체험 시설 운영 현황을 점검하고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 민간 산림복지 서비스의 질을 높이고, 현장에서 활동하는 전문업 종사자들의 실질적인 어려움을 파악하기 위해 마련됐다.

현장에는 산림청장과 이천시장을 비롯해 한국산림복지전문업협회(회장 정진화), '자라나다' 이상미 대표 등 관계자들이 참석했다. 참석자들은 숲교육, 숲체험 등 다양한 산림복지 프로그램의 운영 실태를 살피고, 민간 전문업체의 자생력 확보와 공공-민간 협업 방안에 대해서도 심도 있는 의견을 나눴다.

이날 이천시는 산림복지 인프라 확충을 위한 지역 현안에 대한 건의문을 제출하고 산림청에 적극적인 정책적 지원과 협조를 요청했다.

산림청 관계자는 "숲을 통해 국민 삶의 질을 높이는 산림복지전문업의 역할이 갈수록 중요해지고 있다"라며, "현장의 목소리를 정책에 적극 반영하고 이천시의 산림복지 현안 해결에도 귀를 기울이겠다"라고 밝혔다.

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한편, 이천시는 "지난 2016년 모가면 어농리 871-5번지에 1만㎡ 규모의 공공 유아숲체험원을 개원하여 내실 있게 운영해 오고 있다"며 "이번 현장 방문을 계기로 지역 내 산림 교육 및 체험 활성화에 더욱 박차를 가할 계획"이라고 강조했다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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