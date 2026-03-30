여야가 중동 사태에 대응하기 위한 25조원 규모의 추가경정예산(추경)안을 오는 4월 10일까지 본회의에서 처리하기로 합의했다.

한병도 더불어민주당 원내대표, 천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표와 송언석 국민의힘 원내대표, 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 국회 본청에서 4월 임시회 일정을 합의했다고 30일 밝혔다.

4월 임시회는 오는 3일 시작된다. 여야는 다음 달 2일 추경 시정연설을 실시하고, 같은 달 3·6·13일에 대정부질문을 실시하기로 합의했다.

4월 7·8일에는 추경을 논의하기 위해 국회 예산결산특별위원회(예결위) 종합정책질의와 부별 심사를 거친다. 이후 4월 10일까지 추경을 본회의에서 합의해 처리하기로 했다.

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송언석 원내대표는 취재진과 만나 "오늘 원내대표 간 추경을 위한 4월 임시회 일정에 대해 합의한 것"이라며 "추경안 상세한 내용에 대한 검토와 협의는 예결위 차원에서 여야 간 심도 있게 논의하지 않을까 싶다"고 전했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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