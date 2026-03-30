더민주 희망연대, 신의준 예비후보 지지 선언

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 내 후보 경선이 과열되는 가운데, 외곽 조직인 '더민주 전국희망연대'가 신의준 완도군수 예비후보에 대한 지지를 공식화하며 세 결집에 나섰다.


더민주 전국희망연대는 30일 오후 1시 완도군 완도읍 소재 신의준 예비후보 선거사무소에서 기자회견을 열고, 이번 지방선거에서 신 예비후보를 완도군수 최종 후보로 선출하는 데 힘을 보태겠다고 밝혔다.

더민주 전국희망연대가 신의준 완도군수 예비후보에 대한 지지를 공식화했다. 더민주 전국희망연대 제공

더민주 전국희망연대가 신의준 완도군수 예비후보에 대한 지지를 공식화했다. 더민주 전국희망연대 제공

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이날 단체 측은 지지 선언문을 통해 신 예비후보의 '실무형 의정 경력'을 전면에 내세웠다. 신 예비후보는 완도군 의원 재선과 전남도 의원 재선을 거치며 십수 년간 지역 행정과 입법을 경험한 인물이다.

단체 관계자는 "군의회와 도의회를 두루 거치며 쌓은 의정 경험은 완도군의 현안을 즉각 정책으로 전환할 수 있는 핵심 역량"이라며 "검증된 정책 실행력을 바탕으로 지역 발전을 이끌 준비된 후보"라고 평가했다.


중앙 정치권과의 가교 역할에 대한 기대감도 드러냈다. 이들은 신 예비후보가 현 박지원 국회의원과의 협력 체계를 공고히 하고, 더불어민주당의 정책 기조를 완도군 행정에 효율적으로 접목할 수 있는 적임자라는 점을 강조했다.

특히 수산물 중심의 '청정 완도' 브랜드를 수호하는 동시에, 전남·광주 통합 시대 등 급변하는 행정 환경 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 추진력을 높게 평가했다.

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전국희망연대 전남·광주 및 완도군 협의회 당원들은 "지역의 가치를 지키며 새로운 통합 시대를 열어갈 인물은 신의준 예비후보"라며 "당원과 군민들이 힘을 모아 완도의 변화를 이끌어달라"고 지지를 호소했다.


호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
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