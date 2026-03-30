경기 하남시(시장 이현재)는 30일 하남시청 상황실에서 '하남시 퇴원환자 지역사회 연계사업' 추진을 위한 업무협약식을 개최했다고 밝혔다.

하남시(시장 이현재)가 30일 하남시청 상황실에서 '하남시 퇴원환자 지역사회 연계사업' 추진을 위한 업무협약식을 개최하고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 병원 치료를 마치고 퇴원한 이후에도 돌봄이 필요한 시민들이 지역사회에서 필요한 서비스를 끊김 없이 받을 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

이날 협약식에는 하남시장과 관계 공무원을 비롯해 관내 의료기관 5개소(햇살병원, 보바스병원, 미사강변요양병원, 라이프요양병원, 강동미사한방병원)와 관외 의료기관 1개소(중앙보훈병원) 등 총 6개 의료기관 관계자들이 참석해, 퇴원환자를 위한 의료·요양·돌봄 서비스 연계 및 협력 방안을 논의하고 업무협약을 체결했다.

'퇴원환자 지역사회 연계사업'은 지난 27일에 시행된 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 따라 병원 치료 이후에도 지속적인 건강관리와 일상생활 지원이 필요한 65세 이상 노인과 장애인을 대상으로, 개인의 상태에 맞는 서비스를 통합적으로 연계·제공하는 사업이다.

특히 퇴원 전 단계부터 필요한 지역사회 서비스를 미리 연계하고, 퇴원 이후에도 지속적인 모니터링과 사후관리를 통해 돌봄 공백을 최소화하는 데 중점을 둔다. 이를 통해 대상자가 살던 곳에서 안정적으로 생활을 이어갈 수 있도록 지원한다.

이번 사업은 의료·요양·돌봄 서비스를 하나로 연결하는 통합돌봄 정책의 핵심 사업으로, 그동안 기관별로 분절돼 제공되던 서비스를 대상자 중심으로 통합한다는 점에서 의미가 크다.

하남시는 그간 재택의료센터 업무협약 체결과 의료기관 간담회 개최, 서비스 연계체계 점검 등 사전 준비를 이어왔으며, 이번 협약을 계기로 민·관 협력 기반을 한층 강화하게 됐다.

앞으로 시는 의료기관과의 협력을 바탕으로 대상자 발굴부터 서비스 연계, 사후관리까지 이어지는 체계적인 관리 시스템을 구축하고, 지역 내 다양한 자원과 연계해 통합돌봄 서비스를 확대해 나갈 계획이다.

하남시 관계자는 "퇴원 이후 돌봄이 필요한 시민들이 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있도록 지원하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이번 사업을 통해 시민들이 체감할 수 있는 촘촘한 돌봄체계를 구축해 나가겠다"고 말했다. 이어 "앞으로도 의료·요양·돌봄이 유기적으로 연계되는 지역사회 중심 돌봄을 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다.

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한편, 하남시는 통합돌봄사업을 단계적으로 확대해 노인과 장애인이 살던 곳에서 건강하고 안정적인 삶을 유지할 수 있도록 지원할 방침이다.

하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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