남양주시, 전국 첫 '신도시 상생협력 매칭데이' 성료

관내 121개 업체 참여…지역경제 연결 본격화

주광덕 시장 "지역업체 참여가 일자리 창출의 핵심"

"이번 행사가 단순한 일회성 만남에 그치지 않고 실제 계약과 협력으로 이어질 수 있도록 시에서 끝까지 책임지고 관리하겠습니다. 지역 업체의 참여 확대는 곧 우리 시민의 일자리 창출과 지역 경제 활성화로 직결되는 만큼, 시공사와 시행사 모두가 남양주의 든든한 동반자가 되어 주십시오."

주광덕 남양주시장이 30일 남양주체육문화센터에서 열린 '신도시 지역동행협의체 상생협력 매칭데이' 행사에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

주광덕 남양주시장이 30일 남양주체육문화센터에서 열린 '신도시 지역동행협의체 상생협력 매칭데이' 현장에서 지역 경제 활성화를 향한 강력한 의지를 피력했다.

전국 최초의 혁신 모델로 주목받은 이번 행사는 남양주 내 신도시 조성 사업의 막대한 경제적 효과를 지역 사회로 스며들게 하기 위해 마련됐다. 주 시장은 이날 행사장을 직접 돌며 관내 기업들의 목소리를 경청하고 대형 건설사 관계자들에게 적극적인 협력을 당부했다.

이날 행사에는 시행사인 한국토지주택공사(LH), 경기주택도시공사(GH)를 비롯해 현대건설 등 신도시 26개 공구의 대형 건설사 관계자와 관내 업체 121개와 경기동부상공회의소, 전문건설협회, 건축사협회 등 유관기관까지 포함해 총 450여 명이 함께했다.

주광덕 남양주시장이 30일 남양주체육문화센터에서 열린 '신도시 지역동행협의체 상생협력 매칭데이' 현장을 살펴보고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

시는 ▲1대1 매칭 상담 ▲관내 건설업체 공사 종류별 실적 홍보 ▲건설자재 전시부스 등 다양한 프로그램을 입체적으로 마련했다. 또한 지자체로서 이례적으로 '건설업체 대상 지방세 맞춤형 안내 부스'를 운영해 기업들이 놓치기 쉬운 세제 혜택과 유의 사항을 전달하는 등 세심한 행정 서비스를 병행했다.

특히 현장에서는 '건설자재 홍보부스'를 운영해 관내 업체들이 대형 시공사에게 자사 제품을 소개하는 자리가 마련됐다. 교통시설물부터 창호, 조명, 밸브, 방화문 등 지역 우수 자재업체 30여 곳이 직접 제품을 전시해 자사 제품의 우수함을 본격 홍보했다.

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주광덕 시장은 "남양주의 100만 메가시티 미래를 설계하는 신도시 건설 과정에 우리 지역 업체들이 당당히 주역으로 참여하는 것이야말로 진정한 상생"이라며 "남양주만의 차별화된 '신도시-지역업체 상생 생태계'를 반드시 완성하겠다"고 강조했다.

주광덕 남양주시장이 30일 남양주체육문화센터에서 열린 '신도시 지역동행협의체 상생협력 매칭데이' 현장을 살펴보고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

한편, 남양주시는 이번 매칭데이의 성과를 토대로 협력 범위를 확대할 계획이다. 또한 '신도시 지역동행협의체'를 통해 관내 기업 참여 실적을 정기적으로 점검하고, 우수 협력 사례를 발굴해 인센티브를 제공하는 등 시민이 체감할 수 있는 '신도시-지역업체 상생 생태계'를 완성해 나갈 방침이다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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