미스트롯 장예주, 명예 창원해경으로 홍보 동참

경남 창원해양경찰이 올해 3.15마라톤대회에서도 '구명조끼'를 입고 달렸다.

창원해경은 전날 창원시 마산합포구 3.15해양누리공원에서 열린 '제33회 3.15마라톤대회'에 참가해 구명조끼 착용 생활화를 위한 홍보 부스를 운영하고 밀착형 홍보에 나섰다고 30일 밝혔다.

홍채영, 김봉욱 창원해경 경사 가족이 구명조끼 착용 홍보를 위해 직접 구명조끼를 입은 채 3.15마라톤에 참여했다. 창원해양경찰서 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 50여명의 창원해경 직원은 홍보부스에서 ▲구명조끼 및 제복 착용 ▲구명환 던지기 ▲심폐소생술 등의 체험활동을 제공해 시민들이 직접 구명조끼 착용 필요성을 느끼고 응급처치 방법을 익히게 했다.

또 구명조끼를 입은 채 마라톤 코스를 완주했으며, 근거리 수상레저활동 자율신고 마일리지제 홍보도 했다.

창원해경 명예해양경찰관 가수 장예주와 창원해경 관계자들이 구명조끼 캠페인 부스 앞에서 기념사진을 찍고 있다. 창원해양경찰서 제공 원본보기 아이콘

창원해경 1호 명예해양경찰관인 미스트롯 출신 가수 장예주 씨도 구명환 던지기, 심폐소생술을 직접 선보이며 해양안전 홍보활동에 동참했다.

3.15마라톤대회는 1960년 3.15부정선거에 대한 항의로 마산에서 일어난 대한민국 현대사 최초의 민주화 운동인 3.15의거를 기념하고자 개최됐으며, 3.15의거기념사업회와 3.15마라톤준비위원회가 주최·주관, 창원시와 창원상공회의소, 주식회사 무학 좋은데이가 후원했다.

3.15마라톤 행사장 내 창원해경 심폐소생술 체험 부스에서 창원해경이 어린이들에게 심폐소생술을 알려주고 있다. 창원해양경찰서 제공 원본보기 아이콘

이날 행사에는 마라톤 참가자와 가족, 자원봉사자 등 1만여명의 시민이 참가했으며, 창원해경은 2023년부터 4년 연속 참가해 시민 대상 해양안전 홍보활동을 이어오고 있다.

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창원해경 관계자는 "많은 시민이 체험 행사에 적극적으로 참여하며 구명조끼 착용의 중요성에 공감했다"라며 "우리 창원해경은 항상 국민 곁에서 안전을 지키며, 해양 안전 문화를 전파하는 역할을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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