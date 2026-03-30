배민, 위장취업자 정보 악용에 사과…"후속 조치 신속히 이행"

내부 통제 보강

상담 인력 관리 실태 전수 조사

배달의민족 운영사 우아한형제들이 고객상담 외주업체에 위장 취업한 범죄조직의 조직원이 고객 정보를 악용한 사건에 대해 사과했다.

우아한형제들은 30일 입장문을 통해 "이번 사건을 매우 엄중하게 인식하고 있다"며 "피해를 입은 고객에게 진심으로 사과한다"고 했다.

우아한형제들은 현재 경찰 수사에 협조하고 있으며, 후속 조치를 이행 중이다. 회사 측은 "수사기관을 통해 정보 악용이 확인된 건에 대해 선제적으로 개인정보보호위원회에 신고를 완료했다"며 "정보가 조회됐을 가능성이 있는 고객에게도 해당 사실을 신속하게 통보하고 있으며, 추가 피해가 확인되거나 수사기관으로부터의 요청사항이 있는 경우 필요한 조치를 적극적으로 취하겠다"고 했다.

해당 외주업체에 대해서는 고객 정보와 관련한 전수 감사를 실시한 후 계약 해지 절차를 진행 중이다. 우아한형제들은 또 "수사 결과에 따른 후속 조치를 투명하게 공개함과 동시에, 사건의 심각성을 인식하는 바에 따라 고객 정보 취급과 관련한 내부 통제를 보강하고 있다"며 "상담 인력 채용 기준 강화와 관리실태 전수 조사 등 관리 체계 또한 전면 개선하겠다"고 했다.

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앞서 서울 양천경찰서는 남의 집 현관문에 오물을 투척하는 등 보복 대행 범죄를 벌인 일당을 검거했다. 이들은 범행에 쓰일 개인정보를 얻기 위해 배민 외주업체에 상담사로 위장 취업해 고객 정보를 빼돌린 것으로 조사됐다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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