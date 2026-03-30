경기 남양주시는 30일 '중동전쟁에 따른 비상경제 긴급 점검회의'를 열고 유가 급등과 세계 경제 불안에 대응하기 위한 민생·산업 안정 대책을 논의했다.

주광덕 남양주시장이 30일 '중동전쟁에 따른 비상경제 긴급 점검회의'를 열고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

회의에는 주광덕 남양주시장과 부시장, 간부 공무원, 한국토지주택공사(LH), 경기주택도시공사(GH), 경기동부상공회의소 등 관계기관이 참석했다.

참석자들은 최근 중동지역 분쟁 장기화로 국제유가와 금융시장 불확실성이 커지고 물가 상승 압력이 높아지는 상황을 공유하고 지역경제와 기업 활동에 미칠 영향을 점검했다.

시는 민생경제 안정과 산업 피해 최소화를 위해 비상경제 대응체계 구축에 나섰다. 특히 건설 자재비 상승과 도시개발 사업 비용 증가, 물류비 부담 확대 등에 대응할 방침이다.

이를 위해 △소비·투자 예산 신속 집행 △중소기업·소상공인 경영안정 지원 △장바구니 물가 점검 강화 △복지사각지대 발굴 강화 △대중교통·물류업계 지원 △농자재 동향 관리 등을 추진한다.

주광덕 남양주시장이 30일 '중동전쟁에 따른 비상경제 긴급 점검회의'를 열고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

또 공용차량 5부제를 시행하고 에너지 절약을 강화한다. 주유소와 석유 판매업소 점검도 확대해 유통 질서를 관리하고, 신도시 조성 등 대규모 개발사업은 원자재 수급과 공사비 상승 요인을 점검해 사업 지연을 최소화할 계획이다.

AD

주광덕 시장은 "중동전쟁 장기화에 따른 국제유가 상승과 세계 경제 불안이 시민 생활과 지역경제에 영향을 줄 수 있다"며 "관계기관과 긴밀히 협력해 선제적인 대응체계를 구축하고, 비상경제 상황을 면밀히 점검해 시민 생활과 지역 산업이 흔들리지 않도록 정책 수단을 총동원할 방침"이라고 말했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>