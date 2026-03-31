질병청, 희귀질환 조기 진단 지원…지원 규모 대폭 확대

평균 9.2년 걸리는 진단기간 단축 목표



질병관리청은 희귀질환 의심환자에 대한 조기진단과 가족들에 대한 지원 강화를 위해 '희귀질환 진단지원사업'을 시행한다고 31일 밝혔다.

희귀질환은 질환 수가 많고 증상이 다양해 정확한 진단까지 평균 9.2년이 소요된다. 진단이 지연될 경우 적절한 치료 시기를 놓치거나 산정특례, 의료비 지원 등 관련 제도와의 연계가 늦어질 수 있어 조기 진단을 위한 제도적 지원이 중요하다. 지난해 질병청이 이 사업을 통해 810명의 전장유전체 염기서열분석을 지원한 결과 285명이 희귀질환으로 확인돼 최종 진단율 35.2%를 기록했다.

올해에는 지원 규모를 기존보다 확대했다. 전년(810명) 대비 42% 늘어난 1150명을 지원한다. 다만 연중 상시 진단 지원에는 한계가 있어 의료기관의 연간 진단지원 수요(약 2700건) 등을 고려해 향후 지원 규모를 지속 확대해 나갈 예정이라는 설명이다.

환자 가족에 대한 추가 검사와 진단 이후 필요한 후속 검사 지원도 강화한다. 유전성 희귀질환 확인 시 부모·형제 등 가족(3인 내외) 검사도 추가 지원해 고위험군을 선제적으로 관리한다. 치료비 부담이 크고 조기진단이 필수적인 척수성근위축증(SMA) 의심환자를 대상으로 선별검사 및 확진 검사도 지원한다.

진단 결과에 따라 산정특례 적용 및 의료비 사업 지원 등 국가 정책과도 연계해 희귀질환 의심환자와 가족의 부담을 줄인다. 필요한 치료와 지원으로 보다 신속하게 이어질 수 있도록 진단검사 지원과 후속 연계 체계를 강화할 계획이다.

음성 또는 미결정 사례 중 재분석이 필요한 경우 환자의 동의를 받고 국립보건연구원과 다년간 재분석을 추진한다. 기존에 확인되지 않았던 유전변이도 추가 발굴할 수 있을 것으로 질병청은 기대하고 있다.

사업 참여를 원하는 환자는 거주지 인근 참여 의료기관을 통해 진단지원을 받을 수 있다. 자세한 내용은 질병관리청 희귀질환 헬프라인 홈페이지에서 확인하면 된다.

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임승관 질병관리청장은 "앞으로도 희귀질환 의심환자가 보다 신속하게 진단받고 필요한 치료와 지원으로 연계될 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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