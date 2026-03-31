동해안 별신굿·북청사자놀음 등 전통 예능 세 팀

현대적 재해석 무대 선봬 "유통 가능성·확장 방향 검토"

국립무형유산원은 다음 달 3일 오후 4시 전북 전주시 어울마루 대공연장에서 '무형유산 창작랩' 쇼케이스를 연다고 31일 밝혔다.

올해 출범한 창작 체류(레지던시) 사업 '무형유산 창작랩'의 첫 성과물을 공개하는 자리다. 전통 예능 전승자들이 현대적 감각으로 재해석한 창작 공연을 극장 관계자와 공연 전문가들 앞에서 선보인다.

국립무형유산원은 2020년부터 공모로 선정된 전승자들이 원내 교육시설에 입주해 공연을 제작하는 '무형유산 예능풍류방 레지던시' 사업을 운영해왔다. 올해부터는 기존의 결과 중심 방식에서 벗어나, 전승자가 공연 전문가와 함께 기획·연구·창작·발표 전 과정에 직접 참여하는 '무형유산 창작랩'으로 사업을 확장했다.

쇼케이스에는 세 팀이 참여한다. 블루 찬트의 'BIRTH: 지극한 나의 의례'는 동해안 별신굿 '세존굿'을 현대적으로 재해석한 작품이다. 무녀의 정서를 소리로 풀어내 축원의 마음과 기운을 전한다. 타래의 '이인뎐'은 북청사자놀음의 구조를 바탕으로 사자 탈춤을 추는 두 인물 간 관계와 호흡을 해학적으로 풀어낸다. 연희점추리의 '신명-현행하는 몸'은 전통연희의 신명을 역동적인 신체 에너지로 구현한다.

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각 작품은 전통 예능의 원형을 토대로 음악·연출·무대 구성 등 다방면에 현대적 해석을 더 한다. 국립무형유산원은 전문가 평가를 통해 완성도를 점검하고 향후 공연 유통 가능성과 확장 방향을 검토한다. 관계자는 "무형유산 공연 콘텐츠가 K컬처의 미래가치를 선도하고 세계로 확산하는 문화자산으로 성장하도록 창작과 유통의 연계 체계를 지속해서 구축해 나가겠다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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