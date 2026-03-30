예능 '냉부해'서 소식 전해

박은영 셰프. 제이에스씨앤아이 AD 원본보기 아이콘

'중식 여신'으로 이름을 알린 박은영 셰프(35)가 결혼한다.

30일 방송계에 따르면 박 셰프는 올봄 서울 중구 신라호텔에서 의사인 연인과 화촉을 밝힌다.

박 셰프의 결혼 소식은 전날 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에서 예고됐다. 이날 방송에서 MC 김성주 씨는 "이 자리에서 결혼 소식을 알릴 셰프가 있다"고 밝혀 출연진과 시청자들의 궁금증을 자아냈다. 방송 직후 시청자들 사이에서는 싱글 출연진 중 박 셰프가 주인공일 것이라는 추측이 이어졌다.

박 셰프는 2024년 공개한 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌1에 '중식 여신'이라는 닉네임으로 출연해 화제를 모았다. 그는 중식 대가 여경래 셰프의 제자로 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남 '홍보각'에서 10여년 동안 정통 중화요리를 전수받았다. 이후 홍콩 유명 레스토랑에서 1년 동안 수셰프로 근무했으며 지난해 자신의 매장을 열어 운영 중이다.

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한편 박 셰프는 '흑백요리사' 출연 이후 JTBC '냉장고를 부탁해', 채널A '셰프의 손길 완벽한끼', MBC '구해줘 홈즈' 등 다양한 예능 프로그램에 출연하고 있다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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