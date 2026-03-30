불법 소각 등 엄정 대응

전남 영암군이 봄철 산불 예방을 위해 산림 내 불법행위 단속에 나섰다.

군은 지난 23일부터 5월 31일까지를 집중단속 기간으로 정하고 산림 및 인접지역을 대상으로 불법행위 단속을 실시한다고 밝혔다.

이번 단속은 불법 소각과 입산자 실화 등 인위적 요인에 따른 산불 발생을 사전에 차단하기 위해 추진된다.

군은 자체 단속반 2개 조를 편성해 산불 취약지역 중심으로 순찰을 강화하고, 드론 열화상 카메라와 산불 감시용 CCTV를 활용한 감시체계를 운영할 계획이다.

주요 단속 대상은 ▲산림 인접지역 100m 이내 소각 행위 ▲산림 훼손 및 불법 벌채 ▲산림 내 흡연 및 화기 사용 ▲임산물 불법 채취 등이다.

또 마을 이장과 등산 동호회 등과 협력해 계도 활동을 병행하고 SNS 홍보를 통해 군민 참여를 유도할 방침이다.

AD

최진석 영암군 산림휴양과장은 "산불은 대부분 부주의에서 발생하는 만큼 예방이 무엇보다 중요하다"며 "군민 모두가 산림 보호에 적극 동참해 주길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>