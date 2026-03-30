인턴십·현장실습·공동프로젝트 연계

지역혁신 협력모델 가동

국립경국대학교가 경상북도 및 도내 주요 공공기관과 손잡고 글로컬 대학 사업의 실행력을 끌어올리기 위한 협력 체계를 본격적으로 가동했다. 지역대학 혁신이 곧 지역 경쟁력으로 직결되는 상황에서, 대학과 공공기관 간 '실행형 연대' 구축에 나섰다는 점에서 주목된다.

국립경국대, 경북 공공기관과 ‘글로컬 동행’ 도청 간담회 열고 인턴십·현장실습·공동프로젝트 협력 구체화 AD 원본보기 아이콘

국립경국대학교(총장 정태주)와 경상북도(행정부지사 황명석)는 지난 27일 경북도청에서 대학과 업무협약(MOU)을 체결한 도내 공공기관 기관장들을 초청해 협력 강화 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 국립경국대가 추진 중인 글로컬 대학 사업의 성과를 가시화하기 위해 마련된 자리로, 형식적 협약을 넘어 실질적 협력 방안을 구체화하는 데 초점이 맞춰졌다. 대학·지자체·공공기관이 유기적으로 연결되는 협력 구조를 통해 지역 인재 양성과 산업 수요를 동시에 충족시키겠다는 전략이다.

이날 간담회에는 경북개발공사, 경북연구원, 경북테크노파크 등 주요 공공기관 기관장들이 참석해 사업 추진 방향을 공유하고 협력 모델을 논의했다. 참석자들은 글로컬 대학 사업이 지역 정주 인재 육성과 직결되는 핵심 정책이라는 데 인식을 같이하며, 기관별 역할 확대 필요성에 공감했다.

특히 국립경국대는 '공공형 대학' 구축을 핵심축으로 제시하며, 공공기관과의 협업 없이는 실질적 성과 창출이 어렵다는 점을 강조했다. 이를 위해 ▲공공기관 연계 인턴십 확대 ▲현장실습 프로그램 고도화 ▲공동 프로젝트 추진 ▲지역 현안 해결형 연구 협업 등 구체적인 실행 과제를 제안했다.

참석 기관장들도 대학과의 협력을 단순 지원 수준이 아닌 공동 성장의 관점에서 접근해야 한다는 데 뜻을 모으고, 지속적인 협력과 지원을 약속했다. 이는 공공기관이 지역혁신의 '플랫폼' 역할로 전환되는 계기로 해석된다.

정태주 총장은 "글로컬 대학은 대학 단독으로 완성할 수 있는 사업이 아니라 지역과의 긴밀한 협력이 전제돼야 한다"며 "공공기관과의 협력은 선택이 아닌 필수 조건으로, 지속적인 소통과 협력체계를 통해 성과를 구체화해 나가겠다"고 강조했다.

경상북도 역시 이번 간담회를 계기로 대학과 공공기관 간 협업이 지역 산업과 인재 양성 구조를 연결하는 핵심축으로 작동할 것으로 기대하고 있다. 단순한 교육 혁신을 넘어 지역경제 활성화와 정주 여건 개선까지 확장되는 '연결형 정책'으로 발전할 가능성이 크다는 평가다.

국립경국대는 향후 공공기관과 정기 협의체를 운영하고, 분야별 협력사업을 단계적으로 구체화해 글로컬 대학 성과를 지역 전반으로 확산시킬 계획이다.

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지역대학의 생존이 곧 지역의 미래와 직결되는 시대다. 이번 간담회는 글로컬 대학 사업이 선언적 구호를 넘어 '현장에서 작동하는 협력 모델'로 진화할 수 있을지를 가늠하는 분수령이 될 것으로 보인다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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