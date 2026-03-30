"목포, 세계 종교 거점으로"

강 예비후보가 관광거점도시 목포를 육성하기 위한 정책으로 '성지순례 관광'을 공약으로 제시했다. 정승현 기자 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 강성휘 목포시장 예비후보가 목포를 세계적 종교 성지순례 관광 거점으로 육성하겠다는 구상을 제시했다.

목포시장 선거에 나선 강성휘 예비후보는 근대기독교 역사 자산과 천주교, 불교 문화유산을 연계한 '종교 성지순례 관광 코스' 조성 계획을 밝혔다.

강 예비후보는 목포의 근대기독교 역사관과 천주교 레지오마리애, 유달산 불교 문화 자원을 하나의 관광 동선으로 연결해 국내외 관광객을 유치하겠다는 전략이다.

특히 기독교, 천주교, 불교 등 3대 종교가 공존하는 목포의 특성을 활용해 종교 간 화합과 공존의 메시지를 담은 관광 콘텐츠를 구축하겠다는 점을 강조했다.

이를 통해 목포를 단순 관광지를 넘어 역사와 종교, 문화가 결합된 '지붕 없는 박물관'으로 발전시키고, 체류형 관광을 확대해 지역경제 활성화로 이어지도록 하겠다는 구상이다.

강 예비후보는 "목포는 종교와 문화, 역사가 어우러진 도시"라며 "종교 성지순례 코스를 통해 세계인이 찾는 관광 거점 도시로 도약시키겠다"고 말했다.

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한편 정치권에서는 이번 구상이 목포 관광의 새로운 차별화 전략으로 작용할 수 있을지 주목하고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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