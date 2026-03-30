100만 송이 봄꽃 향연

섬 튤립축제 포스터. 신안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 신안군이 봄을 대표하는 꽃축제로 관광객 맞이에 나선다.

군은 오는 내달 10일부터 19일까지 10일간 임자면 대광해수욕장 인근 '1004섬 튤립·홍매화정원'에서 '2026 섬 튤립축제'를 개최한다고 밝혔다.

임자도는 국내 최장 12㎞ 백사장과 해송 숲을 갖춘 관광지로, 매년 봄 100만 송이 튤립이 만개하는 대표 꽃축제 명소로 자리 잡고 있다.

올해로 16회를 맞는 이번 축제는 11.7㏊규모 정원에 30여 종, 총 100만 송이 튤립이 펼쳐지며 관람객들에게 화려한 봄 풍경을 선사할 예정이다.

특히 최근 성황리에 마무리된 '섬 홍매화 축제'의 열기를 이어 관광객 유입이 더욱 확대될 것으로 기대되고 있다.

군은 축제 효과를 지역 발전으로 연결하기 위해 목포과학대학교 RISE사업단과 협력해 지역 특화 프로젝트를 추진한다. 이를 통해 지역 산업 맞춤형 인재 양성과 정주형 취·창업 생태계 조성에 나설 계획이다.

축제 기간에는 거리공연과 문화행사, 가족 단위 체험 프로그램, 지역 특산물 판매장과 먹거리 부스 등 다양한 콘텐츠가 운영된다.

군은 원활한 행사 준비를 위해 4월 3일부터 9일까지 7일간 정원을 임시 휴장하고, 튤립 생육 상태 점검과 시설 안전 점검, 관람 동선 정비 등을 진행한다.

AD

군 관계자는 "홍매화 축제에 이어 튤립축제에서도 많은 관람객이 찾을 것으로 기대한다"며 "철저한 준비를 통해 안전하고 즐거운 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>