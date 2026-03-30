30일 신속통합기획안 주민설명회 개최

서울 성북구가 장위13구역 재개발사업에 본격 시동을 걸었다. 성북구(구청장 이승로)는 30일 '장위13-1·2구역 신속통합기획(안) 주민설명회'를 열었다.

서울 성북구가 30일 ‘장위13-1·2구역(장위13구역) 신속통합기획(안) 주민설명회’를 마쳤다. 이승로 성북구청장이 주민설명회에서 인사말을 하고 있다. 성북구 제공. AD 원본보기 아이콘

주민과 성북구·서울시·용역사 등 사업 관계자가 대거 참석한 가운데 추진 배경과 기획 이슈, 신속통합기획(안) 주요 내용을 공유하고 질의응답을 진행했다.

장위13구역은 지난해 4월 신속통합기획 주택재개발사업 후보지로 선정됐다. 장위재정비촉진지구 내 해제 구역 중 재추진이 가장 늦게 결정된 곳으로, 이번 사업이 마무리되면 장위재정비촉진지구의 완성도를 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.

이 구역은 2014년 구역 해제 이후 개발 범위와 방식을 둘러싼 주민 간 이견으로 사업 재추진이 난항을 겪어왔다. 성북구는 사업 구역을 장위13-1구역과 장위13-2구역으로 나눠 추진하는 방향으로 서울시와 협의를 마쳤다.

주택 공급 규모는 13-1구역 약 3400세대, 13-2구역 약 2500세대 등 총 6000여 세대다. 북서울꿈의숲과 인접한 입지를 살려 쾌적한 주거단지를 조성한다는 구상이다.

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장위13구역은 이번 설명회를 기점으로 열람공고, 정비계획 입안, 서울시 도시재정비위원회 심의 등을 거쳐 정비계획 결정고시 절차를 밟게 된다. 이승로 구청장은 "사업이 원활히 추진될 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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