프라이빗 휴양 '반얀트리 부산' 마무리 시공 한창

휴식과 관광으로 브랜딩되고 있는 부산 기장 해변이 올가을에 또 새 얼굴로 단장된다.

글로벌 호텔 브랜드 반얀트리가 국내에서 처음 선보이는 회원제 휴양호텔이 동해 수평선을 조망하는 입지에 들어선다. 현장은 공사 정상화 이후 일정에 맞춰 단계적으로 공정이 진행 중이다. 쌍용건설이 참여한 시공이 안정 궤도에 들어섰다.

시행사 루펜티스 측은 "쌍용건설의 호텔·리조트 시공 경험과 반얀트리의 글로벌 운영 노하우가 결합해 하반기 손님 맞을 준비하고 있다"고 설명했다.

'반얀트리 부산 해운대'는 객실과 미식, 웰니스 시설이 결합한 복합 리조트다. 반얀트리 푸켓에서 출발한 시그니처 태국 파인다이닝 '사프론'과 방콕 반얀트리에서 시작된 루프탑 레스토랑 '버티고'가 국내에 처음으로 함께 도입된다. 기장 앞바다를 조망하는 공간에서 코스 요리와 야경을 동시에 즐길 수 있는 구성이 특징이다.

부산 기장군 연화해변에 조성 중인 '반얀트리 부산 해운대'. AD 원본보기 아이콘

또 올데이 다이닝 '올리아', 베이커리 '크러스트', 씨푸드 마켓, 해안가 '리아스 풀 바' 등 다양한 식음시설이 마련된다. 낮에는 바다를 배경으로 식사를, 밤에는 루프탑에서 칵테일과 함께 야경을 즐기는 등 시간대별로 다른 미식 경험을 제공하는 구조라고 반얀트리 측이 소개했다.

웰니스 시설도 강화됐다. 반얀트리 스파는 '오감의 안식처'를 콘셉트로 본사 교육을 이수한 전문가들이 프로그램을 운영한다. 요가와 명상 프로그램도 함께 구성된다. 기장 해안의 지형에서 영감을 받은 인피니티풀 '리아스풀'은 바다와 수면이 이어지는 경관을 구현하며 해수와 담수를 함께 활용하는 스카이 탈라소 풀도 조성된다.

객실은 스위트, 빌라, 펜트하우스 등 총 195실로 구성된다. 전 객실에 독립형 프라이빗 풀이 적용되며 어느 위치에서도 동해 수평선을 조망할 수 있도록 설계됐다. 특히 해안 전면에 배치된 별장형 빌라 16실은 바다와 가장 가까운 단독 구조로 운영된다.

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루펜티스 관계자는 "회원권 '아너스' 모집을 진행하고 있고 오는 10~11월 개장을 목표로 사업을 추진하고 있다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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