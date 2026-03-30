포항영일만항 경쟁력강화 사업 심의위 개최

영일만항 컨테이너부두 활성화 방안 논의

포항시는 영일만항 이용 활성화를 위해 총 4억7300만 원 규모의 인센티브를 지원한다.

시는 30일 시청 소회의실에서 '2026년 제1차 포항영일만항 경쟁력강화 사업 심의위원회'를 열고, 2025년 하반기 물동량 처리 실적을 기준으로 선사·화주·국제물류주선업자에 대한 지원 안건을 의결했다.

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이번 지원 대상은 총 43개 업체로, 화주 40개 업체에 4억3900만 원의 이용장려금이 지급된다.

또한 선사 1개 업체 대상 항로연장지원금 2800만 원, 국제물류주선업자 2개 업체에는 볼륨 인센티브 600만 원 등 총 43개 업체에 4억7300만 원의 인센티브를 지원하기로 했다.

시는 이번 인센티브 지원이 글로벌 경기 침체와 철강 산업 부진 속에서도 영일만항을 지속적으로 이용해 온 기업들의 물류비 부담을 완화하고, 항만 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하고 있다.

이날 위원회에서는 인센티브 심의와 함께 영일만항 컨테이너부두 활성화 방안도 논의됐다.

참석자들은 국제 정세 불안에 따른 물동량 변동에 대응하기 위해 신규 항로 개설과 글로벌 선사 유치 등 다각적인 활로 모색에 뜻을 모았다.

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김정표 해양수산국장은 "글로벌 경제 위기와 보호무역주의 강화 등 대외 여건이 엄중한 상황이지만 북극항로 시대에 대비하고, 이차전지·수소산업 등 포항의 신산업과 연계한 특화 전략으로 대응할 것"이라며 "영일만항이 환동해권을 대표하는 경제 거점으로 성장할 수 있도록 정책적 역량을 집중하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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