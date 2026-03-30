KCC 등 5개사 현장조사

제품가 최대 55% 급등

최근 제품 가격을 무더기로 올린 페인트 업계에 대해 공정거래위원회가 현장조사에 착수했다.

25일 서울의 한 시장의 페인트 업체. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

30일 관련 업계에 따르면 공정위는 이날 KCC, 노루페인트, 삼화페인트공업, 강남제비스코, 조광페인트 등 페인트 업체 5개 본사와 한국페인트·잉크공업협동조합 사무소에 조사관을 보내 현장 조사를 실시 중이다.

이번 조사는 최근 페인트 업계가 원재료인 나프타 가격 상승을 이유로 줄줄이 가격 인상을 단행하는 과정에서 부당한 공동행위(담합)가 있었는지를 포착하기 위한 것으로 알려졌다. 공정거래법은 사업자들이 밀약으로 가격을 결정·유지해 경쟁을 제한하는 행위를 엄격히 금지하고 있다.

노루페인트와 삼화페인트는 최근 제품 가격을 20~55% 인상했다. KCC는 내달부터 공급가를 최대 40% 올리겠다고 통보했다. 제비스코 역시 내달 1일부터 15% 이상 인상을 예고한 상태다.

공정위는 이번 현장 조사를 통해 확보한 자료를 바탕으로 인상 폭과 시기 결정 과정에서의 유착 여부를 면밀히 분석할 것으로 보인다.

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공정위 관계자는 "개별 사건의 구체적인 조사 상황에 대해서는 언급할 수 없다"고 했다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



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