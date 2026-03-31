연간 10만~20만개 발송 예정

중소벤처기업부는 소상공인의 경영 위기를 선제적으로 관리하고 재기를 돕기 위해 소상공인 '위기 알림톡'을 발송하고 원스톱 복합지원을 시행한다고 31일 밝혔다.

서울 동대문구 청량리시장에 민생회복 소비쿠폰 안내문이 붙어 있다. AD 원본보기 아이콘

코로나 이후 폐업과 연체율이 증가하는 등 소상공인의 어려움이 가중되는 가운데 생업에 매진하느라 위기 상황을 정확히 알지 못하거나 지원 정책이 여러 기관에 산재해 있어 접근을 어려워하는 이들이 늘고 있다.

이에 소상공인시장진흥공단과 지역신용보증재단, 17개 민간은행은 이날 첫 위기 알림톡을 발송한다.

중기부는 위기 알림톡을 통해 정책자금·보증 및 은행 대출 차주 중 경영 위기가 우려되는 소상공인에게 경영진단 등 맞춤형 정책과 구체적인 상담 방법 등 필요한 정보를 선제적으로 안내할 예정이다.

위기 알림톡을 받은 소상공인은 소상공인 365 누리집에 있는 '내 가게 경영진단'을 통해 본인 사업체의 경쟁력·생존 가능성·성장 전망 등을 확인하고, 소진공이 운영하는 전국 78개 새출발지원센터에서 여러 기관에 산재한 정부 지원을 합친 원스톱 상담과 지원까지 받을 수 있다.

아울러 새출발지원센터는 기존 폐업 및 재기 지원과 함께 타 기관의 채무조정(신용회복위원회)과 정책 서민금융 등도 연계해 지원한다. 향후 위기 알림톡은 월별(소진공·지역신보) 또는 분기별(민간은행)로 연간 총 10만~20만개가 발송될 예정이다.

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최원영 소상공인정책실장은 "이번 위기 알림톡 발송을 시작으로 정부 부처 지원사업과 유기적으로 연계해 복합지원 체계를 강화할 예정"이라며 "소상공인이 정보 부족으로 지원 기회를 놓치는 일이 없도록 노력하겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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