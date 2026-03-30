에이비엘바이오, 美 네옥 바이오에 377억 투자

"이중항체 ADC 임상 개발 속도↑"

에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 171,600 전일대비 8,500 등락률 -4.72% 거래량 336,961 전일가 180,100 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 연 5%대 금리로 저가매수 자금은 물론 신용미수대환까지 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 는 미국 바이오 기업 네옥 바이오(NEOK Bio)에 제3자 배정 유상증자 방식으로 2500만달러(약 377억원)를 투입한다고 30일 공시했다.

이는 지난해 9월 진행된 3000만달러(약 452억원) 규모의 연구개발비 지원에 이은 네옥 바이오 대상 두 번째 시리즈 A 투자다. 네옥 바이오는 에이비엘바이오로부터 수령한 연구개발비를 이중항체 항체약물접합체(ADC) 파이프라인 ABL206(NEOK001)과 ABL209(NEOK002)의 임상 개발 속도를 높이는 데 사용할 예정이다.

ABL206은 B7-H3와 ROR1을, ABL209는 상피세포 성장인자 수용체(EGFR)와 MUC1을 동시에 표적하는 토포이소머레이스 I 억제제 기반 이중항체 ADC다. 에이비엘바이오와 네옥 바이오는 최근 미국 식품의약국(FDA)으로부터 두 파이프라인에 대한 임상 1상 임상시험계획(IND)을 승인받았으며, 현재 네옥 바이오 주도로 고형암 환자를 대상으로 한 임상이 진행 중이다. 두 파이프라인 모두에 대한 임상 1상 중간 데이터는 2027년 확인될 예정이다.

AD

이상훈 에이비엘바이오 대표는 "네옥 바이오가 미국 바이오 기업 가운데 가장 개발 속도가 빠른 이중항체 ADC를 보유하고 있는 만큼 글로벌에서 이미 많은 관심을 받는 상황"이라며 "이러한 강점을 유지하기 위해서는 임상 개발 속도를 높이는 것이 매우 중요하다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>