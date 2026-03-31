소나무·진달래 어우러진 산책로

다음 달 3~12일 무료 관람

세종대왕릉 인근 '진달래 숲길.' AD 원본보기 아이콘

세종대왕유적관리소는 세종대왕릉 홍살문 왼쪽 산자락에 있는 '진달래 숲길'을 다음 달 3일부터 12일까지 개방한다고 31일 밝혔다.

이 구간은 소나무와 진달래가 어우러진 산책로다. 지난해 관람로 주변 수목 정비로 출입이 제한됐다가 올해 다시 방문객을 맞는다.

세종대왕유적관리소는 개방 기간 사진 촬영 구역을 운영한다. 현장에서 사진을 찍고 입구 안내 배너 속 정보 무늬(QR코드)나 소통24 누리집 내 '설문조사 참여'로 응모하면 추첨을 통해 서른 명에게 소정의 상품을 준다.

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개방 시간은 오전 9시부터 오후 5시까지다. 별도 예약 없이 자유롭게 관람할 수 있다. 다만 기상 상황과 개화 시기에 따라 일정은 조정될 수 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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