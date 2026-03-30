30일 인애종합사회복지관이 광주 남구 외곽 도농복합지역인 대촌동에 주민 복지 접근성 향상을 위한 거점 공간을 열었다. 인애종합사회복지관 제공 AD 원본보기 아이콘

인애종합사회복지관은 광주 남구 외곽 도농복합지역인 대촌동에 주민 복지 접근성 향상을 위한 거점 공간을 새롭게 열었다고 30일 밝혔다.

2026년 광주사회복지공동모금회 지원사업 '고무신' 사업의 일환으로 개소를 한 이번 거점 공간은 지역 내 복지 사각지대를 해소하고, 노년층 주민들이 보다 편리하고 안정적으로 이용할 수 있는 '마을 사랑방' 기능을 수행하기 위해 마련됐다.

그동안 대촌동은 복지관이 부재한 지역임에 따라 복지 인프라 접근성이 상대적으로 제한적인 지역이었으며, 주민들이 복지 서비스를 이용하기 위해 이동하는 물리적 거리에 대한 어려움이 많은 마을이었다. 특히, 이번 거점 공간은 고무신 사업의 핵심 참여자며, 경로당을 자주 이용하지 않고 집에서 대부분의 시간을 보내는 남자 노인 단독가구를 위한 공간임에 더욱 특별함을 주고 있다.

이번 거점 공간은 지역사회 민·관 협력을 바탕으로 조성되었다는 점에서 더욱 의미를 더하며, 민간뿐만이 아닌 공공의 복지 정보 전달체계의 역할도 수행할 것으로 기대하고 있다.

대촌동 행정복지센터 관계자는 "이번 거점 공간 개소를 통해 대촌동 주민들이 보다 가까운 곳에서 복지 서비스를 접하고, 일상 속에서 자연스럽게 소통할 수 있는 환경이 조성되길 기대한다"고 말했다.

AD

인애종합사회복지관 이선미 관장은 "이번 대촌동 거점 공간 개소는 단순히 공간 하나를 마련했다는 의미를 넘어, 주민 곁으로 한 걸음 더 다가가는 지역 밀착형 복지의 시작이라는 점에서 큰 의미가 있다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>