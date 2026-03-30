민주노총 공공운수노조 광주·전남지부 진도지회가 30일 김인정 진도군수 예비후보 지지를 선언하고 있다. 민주노총 공공운수노조 광주·전남지부 진도지회 제공 AD 원본보기 아이콘

민주노총 공공운수노조 광주·전남지부 진도지회가 30일 김인정 진도군수 예비후보 지지를 선언했다.

민노총 공공운수노조 진도지회는 이날 지지 선언을 통해 "민주노총 공공운수노조 광주·전남지부 진도지회는 현장의 목소리에 귀 기울이고, 발로 뛰는 행정으로 진도의 미래를 책임질 김인정 진도군수 예비후보를 강력히 지지할 것을 선언한다"고 밝혔다.

이들은 "지방소멸의 위기 속에서 노동자들은 공공서비스의 최전선을 지키며 묵묵히 헌신해 왔다"며 "하지만 여전히 노동 현장의 열악한 처우와 소통의 부재는 해결해야 할 숙제로 남아있다. 우리는 이러한 현실을 타파하고 진정한 '공공성 강화'와 '노동 존중'을 실천할 적임자가 김인정 후보임을 확신한다"고 강조했다.

이어 "그는 현장 중심의 소통 행정을 실천할 후보다. 김인정 후보는 오랫동안 지역 사회에서 군민의 삶을 살피며 소외된 이들의 목소리를 대변해 왔다"며 "또한 공공서비스의 질 향상과 노동 가치를 중시한다. 공공운수 노동자는 군민의 발이자 손입니다. 김 후보는 공공 부문의 안정적인 운영과 노동 환경 개선이 결국 고품질의 행정 서비스로 이어진다는 확고한 철학을 가지고 있다"고 말했다.

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또 "진도의 경제 활력과 투명한 도약을 이끌 추진력이 있다. 진도군의회와 전남도의회를 두루 경험하며 쌓아온 실력은 진도의 고질적인 문제를 해결하고, 공정하고 투명한 행정을 통해 군민 모두가 혜택을 누리는 진도를 만들 역량이 충분하다"며 "이번 선거는 단순한 군수 선출을 넘어, 노동자가 대접받고 공공성이 살아 숨 쉬는 진도를 만드는 출발점이 될 것이다"고 덧붙였다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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