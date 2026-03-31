불황 속 프리미엄 침대 승부수

'품질경영' 고수하며 입지 다져

"볼링공이 떨어질 때 볼링핀들이 쓰러지는지 잘 보세요."

지난 25일 찾아간 경기도 이천 시몬스 팩토리움 수면연구 R&D센터의 바나듐 포켓 스프링 낙하 충격 시험기 앞에서 회사 관계자가 이렇게 귀띔했다. 시몬스는 이 시험기로 약 1m 높이에서 볼링공을 떨어뜨린 다음 바로 옆에 있는 볼링공들이 쓰러지지 않는지를 확인한다. 시험기는 이 과정에서 볼링공의 반발 높이와 스프링의 흔들림을 센서로 측정한다.



시몬스 수면연구R&D센터의 낙하 충격 테스트 기기는 스프링 위에 볼링공을 떨어뜨려 스프링 흔들림과 진동 여부를 측정한다. 오른쪽이 시몬스의 바나듐 포켓스프링이다. 한진주 기자 AD 원본보기 아이콘

바나듐 스프링은 포스코산 경강선에 바나듐을 더한 스프링으로, 2024년 7월부터 시몬스 매트리스에 적용됐다. 이 스프링을 이탈리아산 이탈페트로의 부직포에 감싸 매트리스에 넣는다. '흔들리지 않는 편안함'이라는 콘셉트의 옛 광고에서 본 것과 같이, 볼링공 낙하지점 바로 옆에 자리한 3개의 볼링핀은 그대로 서 있었다. 옆에 비치된 타사 스프링 시험에선 3개의 볼링핀이 볼링공 낙하와 동시에 쓰러졌다.

바로 옆에서는 무게 140㎏의 롤러가 매트리스를 구르면서 원단 훼손 정도와 내장재 주름 등을 테스트하고 있었다. 시험기에 '1214회' 굴렀다는 표시가 떠올랐다. 프레임 내구성 시험기는 분당 12회씩, 5000회 이상 프레임 서랍을 여닫고 있었다. 시몬스 관계자는 "바나듐 스프링은 20만번 테스트를 거쳐서 총 1000만번 이상 위아래를 압축시키는 테스트도 견딘다"며 "시중 다른 제품은 10만회 이상 테스트하면 끊어져 내장재를 뚫고 나온다"고 설명했다.

시몬스는 매트리스 보온 정도나 쾌적함을 측정하는 써멀 마네킹으로 온도·습도 등이 수면에 미치는 영향까지 연구한다. 마네킹에는 33개 센서가 탑재돼 인체 부위별 체온 측정이 가능하다. 이를 통해 쾌적함을 주는 원단과 내장재 조합 등을 개발하고 있다. 실험자들을 주기적으로 모집해 2~3주간 뇌파로 수면 만족감 등을 측정하는 '수면상태분석실'도 갖춰져 있다.

시몬스는 수면연구 R&D센터에서 최대 140㎏에 달하는 롤러를 활용해 매트리스 원단 훼손도와 내장재와 스프링 휘어짐 등을 측정하는 롤링 테스트를 진행한다. 한진주 기자 원본보기 아이콘

시몬스 침대 매트리스에 들어가는 스프링들. 한진주 기자 원본보기 아이콘

수면연구 R&D센터는 시몬스가 최우선으로 삼는 '품질경영'의 원칙을 집약적으로 보여주는 공간이자 시몬스의 심장과도 같은 곳이다. 이곳을 포함한 시몬스 팩토리움은 업계 최대 규모로 2017년에 만들어졌으며 시몬스의 모든 제품은 여기에서 생산·배송된다. 제품 제작 - 품질 시험 - 검수 - 배송의 원스톱 거점인 셈이다.

시몬스는 생산동을 대중에게 공개해 어떤 공정으로 어떤 환경에서 매트리스가 만들어지는지를 직접 확인할 수 있도록 하고 매트리스 라벨에 생산자와 최종 검수자 이름을 새겨 넣어 공정의 완결성을 만들어낸다. 생산동에서 하루 평균 600~700개 가량의 매트리스가 제작되는데, 오폐수나 오물이 없는 클린 생산 시스템을 갖추고 있어 보통의 사무실보다 더 깔끔하다는 인상을 풍긴다. 안정호 대표의 '청결하게 침대를 만들라'는 철학을 반영한 결과다.

이천 시몬스 테라스 스토어 전경. 한진주 기자 원본보기 아이콘

시몬스는 지난해 기술 혁신과 품질 개선에 필요한 경상연구개발비로 15억1000만원을 투입했다. 전년 대비 21% 증가한 규모다. 시몬스의 지난해 매출은 3239억원으로 집계됐다. 수입 원부자재 가격과 인건비 상승, 고환율 등의 여파로 영업이익은 23% 가량 줄었지만 침대업계 매출 1위의 자리는 3년 연속으로 수성했다. 시몬스는 2016년 프리미엄 컬렉션 '뷰티레스트 블랙'을 출시하고 대리점에서 직영점 체제로 유통 구조를 바꾸는 등의 과감한 변화를 감행한 이후로 품질 중심의 프리미엄 전략을 고수하며 입지를 강화하고 있다.

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시몬스 관계자는 "침대를 주력으로 하는 침대 전문 기업이자 수면 전문 브랜드로서 업(業)의 본질을 계속해서 지켜나가겠다"고 말했다.

이천=한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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