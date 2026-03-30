새벽까지 최고 60㎜ 비 내려

풍랑특보 가능성 항해 선박 주의

31일 광주와 전남 지역은 새벽까지 비가 내릴 것으로 예보됐다. 사진은 지난 18일 광주 동구 조선대학교에서 학생들이 우산을 쓰고 걷고 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

3월의 마지막 날인 31일 광주와 전남 지역은 새벽까지 비가 내린 뒤 차차 그치겠으나, 해안가를 중심으로 강한 바람이 불어 시설물 관리와 안전사고에 주의가 필요하다.

30일 광주지방기상청에 따르면 이번 비는 31일 오전에 대부분 그치겠다. 30일부터 31일 사이 예상 강수량은 광주와 전남 전역 20~50㎜이며, 전남 해안 등 많은 곳은 60㎜ 이상을 기록하겠다. 비가 그친 뒤에도 모레(4월 1일)까지 하늘은 대체로 흐린 상태가 지속될 것으로 예보됐다.

또 31일 오전까지 전남 해안을 중심으로 순간풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불 것으로 보인다.

해상에서도 서해 남부와 남해 서부 먼바다에 바람이 초속 9~15m로 매우 강하게 불고, 물결이 1.0~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다는 것이 기상청 관계자의 설명이다. 서해 남부와 남해 서부 앞바다 역시 물결이 1.0~2.0m로 다소 높게 일 것으로 보여 항해나 조업하는 선박의 각별한 주의가 요구된다.

기온은 당분간 평년(최저 2~7도, 최고 14~18도)보다 높겠다. 31일 아침 최저기온은 8~13도, 낮 최고기온은 16~21도 분포를 보이며 포근한 봄 날씨가 이어지겠다.

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광주지방기상청 관계자는 "내일 새벽까지 비가 이어지는 가운데 해안가를 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠으니 낙하물에 의한 사고와 시설물 피해가 없도록 사전에 철저히 대비하기 바란다"며 "해상교통 이용객은 사전에 운항 정보를 확인하고 선박 안전사고에 각별히 유의해 달라"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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