삼천당제약, '먹는 비만약' 美 라이선스 계약…마일스톤 1500억

리벨서스·위고비 오럴 제네릭 미국 판권

순이익 분기 정산…삼천당 90% 배분

삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 1,184,000 전일대비 73,000 등락률 +6.57% 거래량 363,164 전일가 1,111,000 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 은 30일 미국 파트너사와 경구용 당뇨병 치료제 '리벨서스'의 제네릭, 경구용 비만치료제 '위고비 오럴'의 제네릭(성분명 세마글루타이드)의 미국 라이선스 계약을 체결했다고 공시했다.

총 마일스톤 규모는 1억달러(약 1508억원)다.

제품 판매로 발생한 순이익은 분기별로 정산해 배분한다. 첫 판매일로부터 10년간 삼천당제약 90%, 파트너사 10%의 비율로 나누기로 했다. 파트너사 예상 매출의 50%를 2년 연속 달성하지 못할 경우 삼천당제약은 계약 해지 또는 계약 조건을 변경할 수 있는 권한이 있다.

회사 측은 이번 계약의 배경으로 '스낵 프리(SNAC-Free)' 기술을 제시했다.

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위고비 개발사 노보 노디스크는 흡수 촉진제인 스낵 관련 제형 특허를 2039년까지 등록했는데, 삼천당제약은 독자 플랫폼 'S-PASS'를 활용해 스낵 없이도 흡수율을 극대화하는 대체 물질을 개발해 특허 방어를 피했다는 설명이다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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